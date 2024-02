Ã‰nergies renouvelables : un sujet brÃ»lant en cette annÃ©e Ã©lectorale aux Etats-Unis

Le président Joe Biden a dévoilé sa vision très attendue de sa politique solaire pour aider à la transition du réseau électrique américain vers une énergie 100 % propre d’ici 2035. Son plan indique où les installations solaires devraient et ne devraient pas être situées dans 11 États de l’hémisphère occidental, y compris Arizona, Californie, Colorado, Nevada, Nouveau-Mexique et Utah. L’initiative Western Solar Plan, supervisée par le Bureau of Land Management, permettrait aux entreprises d’accéder à environ 22 millions d’acres de terres ouvertes aux projets solaires.

Les législateurs affirment que le Western Solar Plan garantit que les agriculteurs, les éleveurs et les petites entreprises bénéficieront directement d’une économie d’énergie propre. Les investissements annoncés dans les projets d’énergies renouvelables et d’engrais nationaux devraient « élargir l’accès aux infrastructures d’énergies renouvelables et augmenter la production nationale d’engrais, tout en créant des emplois bien rémunérés et en permettant aux gens d’économiser de l’argent sur leurs coûts énergétiques qu’ils pourront ensuite réinvestir dans leurs entreprises et dans les communautés », selon le secrétaire du Département américain de l’Agriculture, Tom Vilsack.

Les critiques du plan affirment que ces hectares sont désespérément nécessaires pour protéger et sauver la vie des espèces menacées, et affirment que les propriétaires fonciers des environs pourraient s’opposer à vivre à proximité de champs solaires. Ils affirment également que le développement de champs aussi massifs nécessitera un afflux massif de nouvelles lignes électriques et que, sans ces ajouts nécessaires, cela compromettrait celles déjà en place, limitant ainsi l’énergie distribuée aux communautés voisines.

Richard Lu, expert mondial en énergie et PDG de SolarBank, un développeur d’EnR, affirme : « Que vous soyez d’accord ou non avec le plan, une chose est sûre : l’environnement est à un stade critique et des moyens sûrs, fiables et peu coûteux de produire de l’énergie sont vitaux. Nous ne supprimons pas les terres agricoles productives. Toutes les friches industrielles, décharges, toits, parkings, mines usées/à ciel ouvert, etc. représentent une surface plus que suffisante pour produire de l’énergie sans carbone avec des panneaux solaires et faire des États-Unis un grand pays doté d’énergie propre », a déclaré Richard Lu.