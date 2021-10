Roumanie : le solaire PV connaÃ®tra une croissance significative avec la suppression progressive de l’Ã©lectricitÃ© au charbon

La Roumanie s’est fixé pour objectif d’éliminer progressivement l’électricité au charbon d’ici 2032. Cette étape devrait contribuer au développement du secteur de l’énergie renouvelable, en particulier l’énergie solaire photovoltaïque dans le pays. La capacité solaire photovoltaïque en Roumanie devrait tripler au cours de la période 2021-2030, passant de 1,39 GW en 2020 à 4,25 GW en 2030, selon les prévisions de GlobalData, l’une des principales sociétés de données et d’analyse.

Selon le rapport de GlobalData, « Romania Power Market Outlook to 2030, Update 2021 – Market Trends, Regulations, and Competitive Landscape », le gouvernement roumain devrait établir une commission sur le sujet et éliminer progressivement l’usage du charbon d’ici 2032. Plusieurs centrales au fioul devraient également être déclassées par le gouvernement au cours de la période 2021-2030. Avec la sortie du charbon et le démantèlement des centrales au fioul, le pays devra dépendre fortement des centrales au gaz pour sa production d’électricité thermique.

Rohit Ravetkar, Power Analyst chez GlobalData, déclare : « La Roumanie a travaillé de manière proactive au développement du secteur des énergies renouvelables. Deux raisons majeures de cette approche proactive sont la suppression progressive des centrales électriques au charbon dans le pays et l’atteinte des objectifs énergétiques et d’émissions du Plan national pour l’énergie et le climat (NECP). Le gouvernement cherche à introduire un programme de contrat pour la différence (CfD) inspiré du système CfD du Royaume-Uni pour le secteur des énergies renouvelables. Le programme devrait être lancé avant la fin de 2022 et le gouvernement roumain s’attend à ce qu’il stimule le développement des énergies renouvelables dans le pays. Les centrales éoliennes offshore, qui devraient commencer à fonctionner à partir de 2029, contribueront davantage au remplacement de la capacité thermique déclassée.

Rohit Ravetkar conclut : « La Roumanie a fixé un objectif de 30,7 % de part d’énergies renouvelables dans son mix de capacité électrique totale d’ici 2030. Cela devrait stimuler le marché de l’énergie renouvelable dans le pays, en particulier pour les technologies éoliennes et solaires photovoltaïques. Cela présentera également des opportunités pour les développeurs d’infrastructures de transmission et de distribution, car le pays serait désireux d’intégrer des sources d’énergie renouvelables dans le réseau national. Les ajouts rapides de capacité solaire photovoltaïque aideront la Roumanie à augmenter sa production d’électricité, réduisant ainsi les importations d’électricité des pays voisins qui ont été élevées en 2019 et 2020. »