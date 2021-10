Eni inaugure en France un nouveau parc photovoltaÃ¯que de 87,5 MWc

Dhamma Energy, société dédiée au développement de centrales solaires appartenant à Eni, vient d’inaugurer le parc photovoltaïque Athies-Samoussy de 87,5 MWc dans les Hauts-de-France, en présence des autorités locales, provinciales et régionales.

La centrale Athies-Samoussy, composée de cinq parcs photovoltaïques tous en opération, est la plus grande dans les Hauts-de-France et l’une des dix plus grandes en France. La centrale produira environ 93 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation domestique de 40 000 foyers. Cette centrale va contribuer à augmenter la capacité de génération d’énergie renouvelable d’Eni, en accord avec sa stratégie de croissance dans ce domaine et dans la lignée de la totale décarbonisation de ses produits et procédés d’ici 2050.

La centrale occupe 100 hectares de l’ancienne base aérienne de l’OTAN de Laon-Athies, un site abandonné qui a été transformé en un site dédié au développement durable. Le projet stimule la création d’emplois directs et indirects au niveau local, avec un pic de 250 personnes ayant travaillé sur le chantier cette année. Ce projet met l’accent sur la participation locale, Dhamma Energy ayant collaboré étroitement avec les organisations locales et régionales, y compris des organisations d’agriculteurs, pour le développement du projet. De plus, en 2020, le projet a levé 2,6 millions d’euros de fonds à travers une campagne de financement participatif local et pour les investisseurs publics.

Dhamma Energy a été acquise en octobre 2021 par Eni gas e luce, une filiale à 100% d’Eni. Dhamma Energy, dont le siège est à Madrid, détient actuellement 120 MWc en centrales solaires en opération en France et un portefeuille solaire en développement de près de 3 GWc en France et en Espagne. Eni gas e luce est présente sur le marché de la distribution d’électricité en France depuis 2012 au travers d’Eni Gas & Power France, avec 1,3 million de clients.