ROOMZ Solar Kit : nouveau kit solaire dâ€™alimentation dâ€™Ã©crans dâ€™affichage sans fil

ROOMZ, spécialiste de la gestion de réservation de salles de réunion, a lancé fin mai la pré-industrialisation de ROOMZ Solar Kit, un kit solaire d’optimisation de sa solution existante d’affichage sans fil. Grâce à ce kit, les utilisateurs d’écrans d’affichage ROOMZ Display peuvent dès à présent remplacer la batterie non rechargeable par un tout nouveau dispositif équipé d’un module photovoltaïque organique (OPV) ASCA ® . Les bénéfices : une complète autonomie en énergie couplée à une solution bas-carbone !

Entreprise engagée dans la sobriété numérique, ROOMZ s’est appuyée sur son partenaire ARMOR solar power films pour concevoir une solution innovante d’affichage à faible empreinte environnementale.

Une solution d’affichage digital autonome en énergie

ROOMZ, spécialiste de la gestion de réservation de salles de réunion, vient ainsi de lancer fin mai la pré-industrialisation de ROOMZ Solar Kit, un kit solaire d’optimisation de sa solution existante d’affichage sans fil. Grâce à ce kit, les utilisateurs d’écrans d’affichage ROOMZ Display peuvent dès à présent remplacer la batterie non rechargeable par un tout nouveau dispositif équipé du film OPV ASCA ® qui permet d’alimenter en toute autonomie les écrans d’affichage. Particulièrement performant en environnement low-light de par sa grande sensibilité à la lumière, le module OPV développé par l’industriel ARMOR solar power films est capable de générer de l’énergie en intérieur et dans des conditions d’éclairage artificiel à l’instar des bureaux. « Notre technologie ASCA ® permet de répondre efficacement aux problématiques d’alimentation des solutions IoT en venant remplacer les batteries et les piles, avec le double objectif de ne pas alourdir le dispositif d’affichage imaginé par ROOMZ. Notre module OPV ASCA ® vient s’intégrer parfaitement à la solution déjà existante de par sa légèreté, sa finesse et son design sur-mesure » commente John Fiske, Business Development Manager – ASCA ® Sensor chez ARMOR solar power films.

Un dispositif bas-carbone à la durée de vie prolongée

Soucieux de proposer des solutions de gestion de réservation de salles de réunion à faible empreinte environnementale, ROOMZ optimise les composants de ses écrans d’affichage afin de diminuer leur consommation énergétique et de les rendre autonomes sur la durée. C’est pourquoi l’entreprise suisse propose des écrans tactiles sans fil uniquement en noir et blanc afin d’en optimiser la consommation. Ces écrans équipés du film OPV ASCAÒ, 100% revalorisable, sans composants rares ni toxiques, deviennent

des dispositifs bas-carbone à la durée de vie d’au moins 20 ans permettant ainsi de réduire considérablement les coûts de logistique et de maintenance liés à l’entretien ou au remplacement de la batterie. « Depuis 2015 chez ROOMZ, nous avons à cœur de concevoir des dispositifs sobres en énergie permettant à nos clients de gérer efficacement leurs bureaux et leurs salles de réunion. En proposant de remplacer la batterie non rechargeable de nos écrans sans fil par un module solaire tel que le film OPV ASCA ®, nous répondons à un réel besoin client, en quête de solutions bas-carbone et durables » explique Roger Meier, Président-Directeur général de ROOMZ.

Nouer des partenariats pour le monde de demain

Solution née d’une collaboration entre ROOMZ et ARMOR solar power films, ce kit solaire est la première brique d’un partenariat qui s’inscrit sur la durée entre les deux acteurs. Fortes de leurs valeurs communes, les deux entreprises nourrissent la même vision de l’innovation : concevoir des solutions disruptives permettant de répondre aux enjeux de la transition énergétique.

« Nous nous réjouissons de collaborer avec les équipes d’ARMOR solar power films afin d’imaginer les solutions de demain » commente Roger Meier, Président-Directeur général de ROOMZ, « Ce partenariat vient nourrir l’écosystème innovant que nous avons à cœur de créer depuis plusieurs années afin de proposer des dispositifs IoT à l’empreinte environnementale toujours plus faible » conclut Moïra Asses, Directrice Marketing et Business Development d’ARMOR solar power films.