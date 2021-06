LONGi/JinkoSolar : lâ€™intense bataille des records des taux de rendement des cellules

LONGi confirme son fort positionnement dans l’innovation en R&D au sein de l’industrie photovoltaïque mondiale en établissant trois records d’efficacité des cellules pour les TOPcon et HJT de type N et P. De son côté, la cellule solaire au silicium monocristallin de type N à grande surface de JinkoSolar est annoncé avec un nouveau rendement record de 25,25%. Des détails sur cette guerre de l’efficience sur fond d’innovation continue !

La société LONGi a annoncé en avril son record de 25,09 % pour l’efficacité des cellules solaires TOPCon de type N. Un mois plus tard, des tests effectués à l’Institut de recherche sur l’énergie solaire (ISFH) à Hamelin, en Allemagne, ont confirmé que l’efficacité de conversion des cellules de type N à savoir les cellules solaires bifaciales monocristallines TOPCon développées au centre de R&D cellulaire de LONGi ont désormais atteint 25,21%.

Un record mondial de 25,02 % pour une cellule monocristalline de type P

Le Cell R&D Center a également réalisé une percée innovante dans la technologie des cellules solaires monocristallines de type P à haute efficacité. Testé à nouveau par l’ISFH (Marque d’étalonnage : 001592), l’efficacité d’une cellule solaire bifaciale TOPCon monocristalline de type P de taille commerciale a dépassé 25 % pour la première fois, établissant un record mondial de 25,02 % dans le processus. L’Institut ISFH a également été en mesure de confirmer que l’efficacité de conversion d’une cellule solaire HJT monocristalline de taille commerciale produite par le centre de recherche et de développement de nouvelles technologies de LONGi a atteint un record de 25,26%, plaçant en outre l’entreprise à la pointe de la technologie liée au HJT. « Avec les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, notre approche réside dans le fait de demeurer au plus près de l’essence de la technologie en sélectionnant la meilleure voie technique, en maximisant le potentiel de performance du produit et en introduisant de manière proactive les changements nécessaires pour réaliser la transformation technique », a commenté le Dr. Li Hua, vice-président et chef du centre de R&D sur les cellules de LONGi Solar.

Trois records du monde pour la cellule de type N à grande surface en moins d’un an

De son côté, JinkoSolar Holding vient d’annoncer que l’efficacité maximale de conversion de ses cellules solaires en silicium monocristallin de type N à grande surface a atteint 25,25%, établissant un nouveau record mondial pour les cellules solaires à contact passivé de grande taille. Ce résultat a été confirmé de manière indépendante par l’Institut national de métrologie de Chine (« NIM »). C’est la troisième fois que JinkoSolar bat ce record du monde depuis juillet 2020. Les mises à niveau matérielles intégrées dans le processus de la cellule et la fabrication sur une taille pratique de 267,4 cm² de substrats de silicium monocristallin Czochralski (CZ) de haute qualité ont permis à la société d’atteindre une efficacité de cellule de 25,25 %. Pour atteindre cette efficacité extrêmement élevée des cellules solaires à l’aide de polysilicium ultra-mince, plusieurs technologies avancées ont été mises en œuvre, notamment la plaquette de type N de haute qualité de JinkoSolar, les technologies de passivation de contact, le système de diffusion avancé, la passivation de surface, la métallisation des cellules solaires cristallines et d’autres technologies innovantes. Cette percée majeure a non seulement augmenté l’efficacité de conversion d’énergie de la cellule solaire, mais a également ouvert la voie à la production en série de cellules TopCon de type N par la société. Le Dr Hao Jin, directeur de la technologie de JinkoSolar Co., Ltd., a commenté : « Nous sommes très fiers d’avoir établi trois records du monde pour la cellule de type N à grande surface la plus avancée au monde en moins d’un an. L’efficacité de conversion maximale des cellules s’est améliorée de 24,79 % à 24,9 %, et maintenant à 25,25 %, avec la dernière avancée reconnue par NIM. Chaque étape a été une reconnaissance mondiale de nos capacités de R&D de classe mondiale pour lesquelles je suis très reconnaissant envers notre talentueuse équipe de R&D. Toutes les activités de R&D dans lesquelles nous avons investi visent à poursuivre nos objectifs d’amélioration de l’efficacité des cellules et des modules et de réduction des coûts. »