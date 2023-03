FlexibilitÃ©s locales : Enedis lance un nouvel appel dâ€™offres pour contribuer Ã  la performance du rÃ©seau Ã©lectrique

Pour la 4ème année consécutive, Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, lance un appel d’offres pour des services de flexibilités locales. Ouvert du 13 mars au 9 mai 2023, il concerne 11 zones identifiées dans 8 départements : Alpes-Maritimes, Ardennes, Charente-Maritime, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Paris, Rhône, Var. Objectif : optimiser l’alimentation électrique des clients tout en renforçant la performance du réseau électrique.

Enedis lance ce nouvel appel d’offres recensant un nombre inédit d’opportunités de flexibilités locales pour accompagner le développement durable des territoires. Pour ce faire, l’entreprise incite des clients volontaires à adapter momentanément leur consommation ou production d’électricité pour réduire les sollicitations du réseau public de distribution, plutôt que de réaliser des travaux de renforcement des ouvrages pouvant être longs et coûteux.

Ce choix de mobiliser des flexibilités locales est en effet plus économique et vertueux pour l’intérêt général. En permettant localement de réduire et mieux répartir les sollicitations sur le réseau durant une période donnée, les flexibilités locales contribuent aussi à réduire le temps de coupure pour les clients en cas d’incident. Ils peuvent être plus rapidement réalimentés en électricité, tout en évitant le recours à des groupes électrogènes, solutions émettrices de C02.

Les flexibilités locales sont par ailleurs une composante essentielle du « Plan de Développement de Réseau » préliminaire d’Enedis dans le cadre de l’accélération de la production des énergies renouvelables en France.