Roof-Solar EVALON : certifiÃ© par une ATEx par le CSTB !

Dome Solar s’engage à développer des solutions photovoltaïques toujours plus fiables et performantes. Aujourd’hui, l’entreprise nantaise se réjouit d’annoncer que son système Roof-Solar EVALON (versions à plat et inclinée) a obtenu l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) délivrée par le CSTB !

