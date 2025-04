Recherche, business, rÃ©seautage : le nouveau ees Innovation Hub met en valeur les innovations du secteur des accumulateurs

L’ees Innovation Hub fêtera en 2025 sa première édition en tant que nouvelle manifestation phare de l’ees Europe, le salon professionnel des batteries et systèmes de stockage d’énergie le plus grand et le plus international d’Europe. Faisant office de plateforme d’échange centrale entre la recherche et l’industrie, il réunira les scientifiques, les entreprises visionnaires, les visiteurs professionnels et les influenceurs pendant les trois jours du salon.

L’ees Innovation Hub, dont le mot d’ordre est « Research meets Industry », est le point de convergence du secteur des accumulateurs d’énergie. De l’institut de recherche au leader du marché en passant par la startup, les experts, qui innovent en matière d’accumulateurs, présenteront à l’exposition et sur l’ees Innovation Hub Stage des résultats de recherches, études et produits innovants récents ainsi que des technologies de batterie, applications, solutions et modèles commerciaux.

« Rapprocher la recherche et l’industrie »

L’ees Innovation Hub Stage réserve aux visiteurs un vaste programme de présentations couvrant un spectre varié : l’utilisation de l’intelligence artificielle et de logiciels auto-apprenants dans la recherche sur les batteries, le négoce de l’énergie et le recyclage qui constitue actuellement un thème phare. Les partenaires de l’ees Innovation Hub Stage sont l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE), l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) et l’Université technique de Rhénanie-Westphalie (RWTH) d’Aix-la-Chapelle. Sabine Kloos, cheffe de projet d’ees Europe, déclare à propos de ce nouveau format : « Avec l’ees Innovation Hub, nous voulons rapprocher la recherche et l’industrie. Les visiteurs du salon pourront découvrir les dernières tendances et assister au travail des développeurs les plus innovants. »

De Munich à Curaçao : une compétition en direct entre équipes de recherche

Le lancement d’une compétition en direct le premier jour du salon (7 mai) sera un temps fort de l’Innovation Hub Stage. Dans le cadre de l’ees Island Challenge, trois équipes pluridisciplinaires menées par des universités et des instituts de recherche de premier plan développeront des concepts innovants afin de transformer le site d’une ancienne raffinerie sur l’île caribéenne de Curaçao en un espace communautaire durable. Les visiteurs du salon pourront observer les équipes travailler les 7 et 8 mai dans le hall B0 (stand B0.160) et interagir avec elles. Le 9 mai, un jury de cinq experts des milieux technologique et économique désignera l’équipe gagnante, avec la participation du public, après la présentation des concepts. L’idée de cette compétition vient de l’initiative internationale « Greening the Islands Foundation » qui a conçu la compétition en collaboration avec l’Association fédérale allemande de l’industrie solaire (BSW-Solar). Gianni Chianetta, président de « Greening the Islands Foundation », explique : « L’initiative 100% RES Islands Initiative conçoit des études de cas concrètes pour des îles qui servent de modèles globaux. Il n’y a pas de solution universelle : les îles ont besoin de feuilles de route intégrées sur mesure pour les énergies renouvelables où le stockage est un élément essentiel. Nous avons hâte d’assister à ce projet d’innovation pionnier et pertinent pour le monde entier qu’est l’ees Island Challenge avec Curaçao et BSW. »