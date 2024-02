Roland Lescure nommÃ© ministre dÃ©lÃ©guÃ© chargÃ© de l’industrie et de lâ€™Ã©nergie auprÃ¨s de Bruno Le Maire

De la stabilité à Bercy ! Roland Lescure, ministre délégué à l’Industrie depuis juillet 2022, voit son portefeuille élargi à l’énergie à l’occasion de la seconde phase de nomination du gouvernement de Gabriel Attal, jeudi 8 février 2024. Il conserve son rattachement à Bruno Le Maire, nommé ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Sous le gouvernement Borne, il s’est vu confier en novembre 2023, la charge de piloter la décarbonation des cinquante sites industriels les plus émetteurs de France. Agé de 57 ans, Roland Lescure Diplômé de l’Ecole polytechnique en 1990 (promotion X1987), il est ensuite étudiant de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique et la London School of Economics dont il est diplômé d’une maîtrise en économie en 1992.