Enerplan rÃ©agit Ã  la nomination de Roland Lescure, ministre dÃ©lÃ©guÃ© chargÃ© de lâ€™industrie et de lâ€™Ã©nergie, la PPE en ligne de mire

Le gouvernement a été complété jeudi 8 février dernier. A cette occasion, la politique énergétique a été confiée à Roland Lescure, qui aura la charge de mettre en œuvre, auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, la stratégie énergétique de la France pour les prochaines années.

Alors que 2024 est une année cruciale pour la transition énergétique et industrielle, les filières solaires se réjouissent d’entamer au plus vite le travail avec Roland Lescure sur la souveraineté énergétique et la programmation pluriannuelle de l’énergie. Enerplan partage de grandes ambitions aussi bien pour le développement de nouvelles capacités de production solaire que pour la réussite de la réindustrialisation en France et en Europe. Les professionnels du solaire seront au rendez-vous du dialogue et de l’action pour réussir ces défis.

Enerplan exprime par ailleurs ses vifs remerciements à Agnès Pannier-Runacher. Nous avons pu apprécier son engagement et la qualité de son travail comme ministre de la Transition Énergétique. Nous espérons pouvoir échanger avec elle dans le cadre de ses nouvelles attributions, sur l’agrivoltaïsme notamment.

Pour Daniel Bour, Président d’Enerplan, « Nous escomptons que la nomination de Roland Lescure à la tête d’un grand ministère regroupant l’industrie et de l’énergie auprès du Ministre de l’Économie et des Finances lui donne les moyens d’accélérer l’application de la loi du 10 mars 2023 d’accélération de la production des énergies renouvelables, et de l’énergie solaire en particulier. Nous avons eu l’occasion de mesurer l’engagement de Roland Lescure, en tant que ministre de l’Industrie, à soutenir le volet industriel de la transition énergétique, notamment les projets de gigafactories en France de panneaux solaires. Il peut compter sur la mobilisation de la filière solaire, qui oeuvrera à ses côtés pour la réussite de la transition énergétique et ainsi assurer la décarbonation de notre économie et sa souveraineté énergétique. »