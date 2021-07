Rockacier C nu Energy rejoint Rockacier C nu dans la gamme ROCKWOOL pour toitures photovoltaÃ¯ques

ROCKWOOL, fabricant d’isolants en laine de roche, continue d’innover en proposant sa nouvelle solution pour les toitures-terrasses photovoltaïques. Plus performant avec son lambda 38, Rockacier C nu Energy garantit une meilleure isolation, des qualités incombustibles et une parfaite stabilité dimensionnelle. Rockacier C nu Energy est un produit durable avec une durée de vie de plus de 55 ans et recyclable à l’infini. Répondant déjà aux critères des ETN sur le marché, Rockacier C nu est la solution référence pour les systèmes photovoltaïques visés par un ATEx/avis technique.

Rockacier C nu Energy est un panneau isolant en laine de roche pour une étanchéité bitumineuse ou synthétique fixée mécaniquement. La compressibilité du produit, classe C, permet un emploi sur des toitures techniques. Le produit est éligible au service de recyclage Rockcycle. Optimisé pour les zones techniques, ce panneau isolant permet d’isoler les toitures-terrasses inaccessibles sur éléments porteurs en tôle d’acier nervurée. Il permet aussi de sécuriser votre chantier de par ses propriétés incombustibles, avec une réaction au feu Euroclasse A1.

En vente depuis le 15 Mai 2021, Rockacier C nu Energy dispose d’un lambda 38. L’épaisseur en une couche va jusqu’à 200 mm, là où les autres produits proposent une gamme d’épaisseurs limitée à 160 mm. Enfin, il garantit une excellente tenue dans le temps et répond aux réglementations incendie les plus strictes. La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent stables face aux variations d’humidité et de température. Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en simple couche, limite les ponts thermiques, permet une utilisation optimale des fixations et évite de solliciter la membrane.