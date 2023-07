8 Mâ‚¬ : CVE et Lendosphere lancent un financement participatif pour trois centrales photovoltaÃ¯ques implantÃ©es au Chili

Présent au Chili depuis 2016, le groupe français CVE annonce l’ouverture d’un financement participatif via Lendosphere dédié à un portefeuille de trois centrales photovoltaïques implantées au Chili. D’un montant global de 8 millions d’euros, cette campagne est ouverte à tous.

Cette campagne de financement participatif porte sur trois centrales photovoltaïques au sol développées par CVE Chile. Son objectif est de refinancer une partie des fonds propres immobilisés par le groupe CVE lors du développement et de la construction des trois centrales, afin d’orienter ces fonds propres vers de nouveaux développements.

Investir dans la transition énergétique et décarboner son portefeuille

Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en conciliant valeurs écologiques et rentabilité financière, tout en investissant via une société de droit français du groupe CVE dans des centrales parvenues à des stades avancés de développement (respectivement en construction, en cours de raccordement et en exploitation). Pour Hervé Lucas, Pierre de Froidefond et Arnaud Réal del Sarte, associés dirigeants de CVE : « CVE, c’est une grande et belle ambition : Changer notre Vision de l’Énergie, en portant collectivement un projet d’entreprise à visage humain, créateur de richesses environnementales et sociales, au profit d’un monde durable, où la nécessaire satisfaction des besoins énergétiques de nos clients ne compromet pas l’avenir de la planète, ni celui de ses habitants. »

Une puissance totale de 25,4 MWc