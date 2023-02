RGREEN INVEST : un financement bridge de 38 millions d’â‚¬ Ã  PAD RES pour14 projets solaires en Pologne

Pad RES, développeur polonais de projets d’énergies renouvelables détenu par Griffin Capital Partners, Kajima Europe et Mariusz Adamczewski, a obtenu un financement bridge de 38 millions d’euros auprès de RGREEN INVEST, société de gestion indépendante française et entreprise à mission spécialisée dans les projets d’infrastructure liés à la transition énergétique et à l’adaptation au changement climatique.

Par le biais de son fonds de dette senior court-terme INFRABRIDGE III, RGREEN INVEST financera la construction de 14 projets solaires photovoltaïques en Pologne d’une capacité totale de 76 MWc qui seront construits au cours des 18 prochains mois. La Pologne étant fortement dépendante des énergies fossiles, une transition énergétique rapide lui apportera une indépendance énergétique nécessaire, tout en diminuant ses émissions de CO2e. La structuration de la transaction a été réalisée avec l’assistance de Capcora, en tant que conseiller financier exclusif de PAD RES. Les projets, dont les puissances sont comprises entre 1 et 14 MWc, sont répartis sur tout le territoire polonais. Ils seront initialement exploités en vendant la production électrique sur le marché, mais PAD RES se réserve le droit de vendre l’électricité via des contrats d’achat d’électricité de type PPA. L’ensemble du portefeuille devrait être mis en service avant fin 2024, certains projets étant déjà en cours de construction.

« Soutenir la croissance des énergies renouvelables en Europe de l’Est »

« Nous sommes ravis de nous associer à RGREEN INVEST qui apporte son expertise et son soutien financier à notre portefeuille de projets solaires », a déclaré Michał Pryca, CFO de PAD RES. « Cette structuration financière marque une étape importante pour nous dans notre mission d’accélérer la transition énergétique en Pologne et de contribuer à un avenir durable pour notre pays et les communautés locales. » « RGREEN INVEST s’est résolument engagé à soutenir la croissance des énergies renouvelables en Europe de l’Est, et notamment en Pologne. Notre financement du portefeuille de projets merchant de PAD RES témoigne de cet engagement. Avec ce nouveau partenariat, nous souhaitons contribuer à la décarbonation du mix électrique de la région. Nous sommes enthousiasmés par le travail réalisé par PAD RES et nous nous réjouissons de les accompagner dans la poursuite de leurs efforts », a déclaré Mathilde Ketoff, Head of Debt Investment chez RGREEN INVEST.