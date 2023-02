Energie PartagÃ©e crÃ©e de nouveaux outils pour matÃ©rialiser les circuits courts de la chaleur et du biogaz renouvelables

Énergie Partagée publie de nouveaux outils et recommandations pour aider le développement de projets citoyens dans trois filières cruciales : le bois-énergie, le solaire thermique et la méthanisation. Pour enfin passer la surmultipliée sur la chaleur renouvelable !

Face aux crises énergétiques et climatiques, réduire la dépendance aux énergies fossiles est devenu un impératif. Les acteurs territoriaux doivent mobiliser d’autres énergies renouvelables au côté du photovoltaïque et de l’éolien pour produire et distribuer localement de l’énergie renouvelable et notamment de la chaleur. À cette fin, Énergie Partagée publie de nouveaux outils et recommandations pour aider le développement de projets citoyens dans trois filières cruciales : le bois-énergie, la méthanisation et le solaire thermique.

Alternatives à la dépendance fossile

La hausse des prix de l’énergie, tirée par l’envolée des cours du gaz naturel, met en lumière la forte dépendance énergétique de la France aux énergies fossiles. En cette période hivernale, c’est particulièrement flagrant : la chaleur compte pour environ 40 % des besoins énergétiques du pays ; or la chaleur directe (hors production de chaleur par l’électricité) est issue à près de 80 % des énergies fossiles, contre moins d’un quart par les énergies renouvelables. Comme l’explique Arno Foulon, animateur national pour Énergie Partagée : « Le bois-énergie, le solaire thermique et la méthanisation sont trois filières renouvelables incontournables pour réduire le recours aux énergies fossiles, en particulier dans la production de chaleur. » Leur développement demeure trop lent pour atteindre les objectifs que la France s’est fixés à horizon 2030, à savoir au moins 38 % de la consommation finale de chaleur avec des énergies renouvelables.

Prendre en compte les spécificités des projets citoyens de chaleur et de biogaz pour faciliter leur déploiement

Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des spécificités des territoires, il faut faire travailler ensemble collectivités, citoyens et acteurs économiques locaux. Le mouvement Énergie Partagée y travaille depuis sa création en 2010. La quasi-totalité des 178 projets citoyens en service labellisés par Énergie Partagée produisent de l’électricité renouvelable injectée dans le réseau national. À ce jour, ne font exception que quelques projets citoyens de bois-énergie, de méthanisation et de solaire thermique.

Pour Arno Foulon, « les collectivités et les citoyens ont besoin d’être accompagnés et outillés pour mettre sur pied des opérateurs énergétiques territoriaux qui produisent et distribuent localement de la chaleur à partir de ressources de proximité, formant de véritables circuits courts de l’énergie, du producteur au consommateur. » Via une série de nouvelles publications, Énergie Partagée apporte aujourd’hui de nouveaux outils et une série de recommandations visant à accélérer la réplication de projets pilotes en milieu rural et expérimenter des modèles citoyens pour des réseaux de plus grande taille.

Publications : État des lieux, freins, bonnes pratiques et leviers d’action pour la Chaleur renouvelable citoyenne

Cette feuille de route (synthèse et version complète) dresse un panorama du développement de projets citoyens dans les filières bois-énergie et solaire thermique, et détaille :

la typologie des projets déjà en service, et les atouts de la chaleur renouvelable citoyenne (CRC)

l’exploration du codéveloppement et co-investissement entre un opérateur privé, la collectivité et une structure d’intermédiation citoyenne ou opérateur énergétique territorial quelle que soit la filière

les leviers à actionner pour lever les freins spécifiques à ces deux filières

les bonnes pratiques pour encourager le développement de la CRC

des recommandations aux pouvoirs publics pour appuyer le développement des projets de CRC (en particulier : financement, mise en réseau des acteurs, adaptation des réglementations aux projets citoyens).

Retours d’expériences en bois-énergie et solaire thermique

Une série de retours d’expériences (REX) sur 6 projets citoyens en bois-énergie et 2 projets citoyens en solaire thermique complète la feuille de route. Ces retours d’expériences détaillent les enseignements issus du terrain et identifient les facteurs de réplicabilité des projets. Une synthèse dédiée dégage des axes communs issus des REX individuels.

Encadré

Focus sur Le Guide du solaire thermique citoyen sur bâtiments

Ses conditions de mise en œuvre étant réunies sur la majorité du territoire français, le solaire thermique peut venir en renfort des réseaux de chaleur urbains et fournir le secteur industriel. Sur le moyen/long terme, les projets citoyens de solaire thermique sont rentables, étant donné leur capacité à produire sur plus de 20 ans, et la pluralité d’aides à l’investissement. Le guide apporte des conseils pour les choix techniques en fonction des spécificités des bâtiments, et pour la contractualisation entre la société citoyenne investisseuse et les bénéficiaires de la chaleur produite.

energie-partagee.org/ressource/guide-du-solaire-thermique-citoyen/