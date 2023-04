RGREEN INVEST et Armen nouent un partenariat stratÃ©gique

RGREEN INVEST, société de gestion française indépendante spécialiste des infrastructures de la transition énergétique, vient de signer un partenariat stratégique avec Armen en ouvrant son capital à leur fonds de GP Stakes. Cette transaction représentera jusqu’à 15% du capital de la société de gestion à horizon 2024. Elle reste soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité des Marchés Financiers. Une opération 100% cash-in pour soutenir le développement de RGREEN INVEST !

Grâce à cette augmentation de capital, RGREEN INVEST, société à mission certifiée B Corp, bénéficiera du soutien opérationnel et de l’expérience des fondateurs d’Armen dans l’objectif de multiplier par 5 ses actifs sous gestion d’ici 2030. Dominique Gaillard, Président d’Armen, déclare : « Nous sommes heureux d’accompagner le projet de croissance de RGREEN INVEST. Nous avons été convaincus par la qualité de l’équipe, son ambition et sa stratégie d’investissement qui, aujourd’hui, répond à des besoins de financement cruciaux dans la lutte contre le changement climatique. » Cette opération permettra à RGREEN INVEST de renforcer ses équipes pour soutenir sa croissance et de se doter de nouveaux outils au service de ses investisseurs. La société de gestion a pour objectif d’investir davantage dans ses fonds aux côtés de ses investisseurs (GP commitment) et de profiter de cet apport en capitaux pour accélérer sa stratégie d’internationalisation. « ll est urgent d’accélérer le financement de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique. Armen est le partenaire idéal pour nous aider à changer d’échelle. » commente Nicolas Rochon, Président & Fondateur de RGREEN INVEST. « Nous partageons une vision commune du métier d’investisseur qui se traduit par notre statut d’entreprise à mission, et l’expérience des fondateurs d’Armen dans le capital-investissement est clé à notre stade de développement. Armen collabore avec nous, comme nous le faisons avec les entrepreneurs que nous finançons ! » poursuit-il.

Un premier investissement emblématique pour Armen

Cet investissement est le premier du fonds Armen GP Stakes Fund I, qui vient d’annoncer un premier closing à 150 millions d’euros. RGREEN INVEST présente toutes les caractéristiques types de la société de gestion éligible au GP Stake tel que définie par Armen. Avec 1,9 milliard d’euros sous gestion, RGREEN INVEST est un acteur du « mid-market », acteur historique du financement des énergies renouvelables, en pleine mutation vers un modèle de plateforme avec plusieurs stratégies d’investissement. Au-delà des capitaux investis, Armen soutiendra RGREEN INVEST sur les plans stratégiques et opérationnels et leur apportera une réelle valeur ajoutée dans différents domaines tels que les ressources humaines, le développement international, ou la cybersécurité. Armen ne siègera pas au comité d’investissement et son statut d’actionnaire minoritaire engagé laisse RGREEN INVEST libre de ses décisions stratégiques. Laurent Bénard, CEO d’Armen, précise : « RGREEN INVEST est une des rares sociétés de gestion à avoir plus de 10 années d’expérience d’investissement dans l’univers de l’adaptation au changement climatique. C’est un atout considérable compte tenu des enjeux qui sont les nôtres. Portés par des valeurs d’entrepreneuriat et d’indépendance communes, nous nous sommes rapidement rejoints avec Nicolas Rochon et ses équipes sur les enjeux à venir pour faire émerger un acteur européen leader sur son segment. »