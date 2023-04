Autoconsommation collective au pied des remparts de la CitÃ© de Carcassonne (11)

VALOREM, opérateur indépendant en énergies vertes, annonce avoir remporté l’appel à projet lancé par la ville de Carcassonne dans l’Aude pour alimenter les structures publiques de la ville en électricité verte. Et en autoconsommation collective !

Il y a quelques mois, l’entreprise VALOREM avait proposé à la Ville de Carcassonne un projet de centrale solaire en autoconsommation collective : un dispositif innovant et différenciant dans un contexte de crise énergétique. Pour VALOREM, le développement des énergies renouvelables est une opportunité concrète de valorisation des territoires. Avec ce nouveau projet, VALOREM poursuit son ambition, celui de fournir en électricité verte les structures locales. Le parc d’une puissance de 1,7 MWc, installé sur le site de Montredon à l’Est de la ville sur une friche communale de 2,2 hectares, produira 2 189 MWh par an et pourra alimenter environ 20 % des besoins électriques de Carcassonne à partir de l’été 2026. Afin de faciliter la gestion des contrats d’électricité, la société INDDIGO, spécialiste de la gestion en énergie, mettra en place une structure intermédiaire (PMO) entre les consommateurs, VALOREM et la mairie de Carcassonne.

Un projet solaire innovant aux vertus économiques

Ce projet témoigne de la volonté de VALOREM d’innover dans le secteur de l’énergie durable, tout en offrant une solution verte et économique pour répondre aux enjeux de la crise énergétique. Ainsi ce projet solaire en autoconsommation, réalisé pour la première fois par une entreprise locale, permettra à la collectivité de Carcassonne de maîtriser les coûts de ses dépenses énergétiques. Il offre également à la ville la possibilité de diversifier son mix énergétique et vient compléter les installations existantes (centrale hydro-électrique du Païchérou, solarisation de plusieurs bâtiments, ombrières sur les parkings des établissements publics…). Objectif assumé pour la ville de Carcassonne : tendre vers une autosuffisance énergétique. « Nous sommes fiers de mettre à disposition de la collectivité de Carcassonne de l’électricité renouvelable, locale et accessible. Ainsi, nous contribuons à l’évolution énergétique du territoire grâce à un projet novateur, l’autoconsommation collective. À l’avenir, nous espérons développer de nouveaux projets innovants permettant aux collectivités de se fournir en électricité verte tout en réduisant et maitrisant leur facture énergétique » assure Frédéric Petit, directeur de l’agence VALOREM de Carcassonne.