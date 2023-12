Action revalorisÃ©e et versement de dividendes : un nouveau cap franchi pour Energie PartagÃ©e

Énergie Partagée, acteur incontournable de la transition énergétique citoyenne, franchit un cap historique en annonçant une prime d’émission de l’action Energie Partagée associée à une distribution de dividendes. Une nouvelle étape soulignant qu’il est possible de combiner intérêt général, intérêt territorial et intérêt financer.

En 2023, les actionnaires d’Énergie Partagée bénéficieront d’une double rémunération, articulée autour d’une prime d’émission de 3 €, réhaussant la valeur de l’action de 120 à 123 €, et d’un dividende de 1,70 € par action, destiné à tous les détenteurs d’actions au 30 juin 2023.

Une évolution significative vers une rentabilité hybride des actions d’Energie Partagée

Cette mesure vise à concrétiser la rentabilité de l’investissement pour les actionnaires, établissant un lien concret entre engagement citoyen dans la transition énergétique des territoires et rendement financier. Depuis sa genèse en 2010, Énergie Partagée s’est fixé comme objectif ambitieux d’atteindre une rentabilité brute de 4 % par an (en moyenne sur 10 ans), et mobilise les épargnants pour soutenir une transition énergétique citoyenne bénéfique à l’intérêt général et aux retombées économiques concrètes vers les territoires.

Le modèle économique d’Énergie Partagée Investissement, orienté vers l’investissement patient, implique une attente de 7 à 10 ans pour le remboursement du prêt bancaire et la perception des revenus liés à la participation dans les projets de production d’énergie renouvelable.

À partir de 2017, Énergie Partagée a amorcé la rentabilité de ses actions en répercutant la prise de valeur des investissements vers les actions détenues par les actionnaires, par le biais d’une prime d’émission. Cette prime, augmentée annuellement, offre une valorisation tangible aux actionnaires lors de la cession de leurs actions.

Des résultats financiers prometteurs

En 2023, les résultats financiers positifs ouvrent la voie à la distribution de dividendes significatifs. Avec un résultat net de 396 879 € en 2023 (+ le report à nouveau de l’exercice précédent de 454 607 €) la société propose de distribuer 578 207 €, soit 1,70 € par action, tout en conservant une réserve pour les futures distributions. Cette bonne santé financière permet d’amorcer une rentabilité directe sous forme de dividendes pour les actionnaires, sans qu’il soit besoin de céder leurs actions pour percevoir la bonification. Ainsi, c’est une incitation à conserver les actions sur une longue durée, ce qui correspond à l’objectif d’Énergie Partagée. Pour honorer la promesse faite aux actionnaires d’une rentabilité brute de 4 % par an, la distribution de dividendes est couplée à une prime d’émission de 3 €. Cette démarche porte la valeur des actions de 120 à 123 €, offrant une rentabilité globale de 4,7 %, dépassant l’inflation en 2023 et le rendement du Livret A. « Cette étape marque l’aboutissement d’une décennie d’efforts et d’engagement des actionnaires en faveur de la transition énergétique. La distribution de dividendes et la prime d’émission soulignent la maturité financière d’Énergie Partagée, ouvrant un nouveau chapitre où rentabilité et citoyenneté se conjuguent », estime Erwan Boumard, Directeur général d’Énergie Partagée.