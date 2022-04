Retour sur l’Assemblée Générale DERBI du 12 avril 2022

Le Pôle de compétitivité DERBI a tenu son Assemblée Générale annuelle le mardi 12 avril 2022 dans la grande salle de l’hémicycle à l’Hôtel de Région à Toulouse. L’occasion pour les adhérents de se retrouver enfin en présentiel, partager des moments de convivialité et “réseauter”, comme l’a si bien répété le Président André Joffre. A ses côtés, l’assemblée générale a été ouverte par Agnès Langevine, Vice-Présidente à la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Isabelle Guichard, Directrice du Pôle DERBI a ensuite présenté le rapport d’activité 2021 et passé au vote des résolutions. Cette année, le Conseil Administratif était renouvelé. André Joffre a énoncé en fin de séance les noms des représentants élus par collège.

Conférence et pitchs

L’Assemblée Générale a ensuite laissé place à une grande conférence sur le thème des “Enjeux européens et nationaux en matière d’énergies renouvelables : opportunités et leviers de croissance”. Une centaine de personnes, adhérents et non adhérents, ont pu assister à un moment privilégié. En effet, nos deux intervenants, experts internationaux, ont partagé une vision hautement documenté des enjeux énergétiques et de la place à prendre par les énergies renouvelables à court et moyen terme, à la fois par la France mais aussi le rôle à jouer de l’Europe et des autres continents.

Richard Loyen, Délégué général d’Enerplan, est d’abord intervenu pour parler de la filière solaire et présenter la dernière étude prospective réalisée par Enerplan : “Vision Solaire 2050 – Stratégie 2025”. Thierry Lepercq, Directeur Exécutif de HyDeal Ambition et Fondateur de Soladvent, a ensuite pris la parole pour établir un constat alarmant du contexte énergétique et des enjeux géopolitiques. Avec cependant des leviers encourageants provenant notamment du développement de l’hydrogène vert et du modèle HyDeal. A la suite de la conférence, quatre nouveaux adhérents du Pôle DERBI ont pu rapidement pitcher pour présenter leur entreprise :

ABO WIND – Maxime LE Dain, Responsable des affaires publiques

BATCONNECT – Jérémy Dulout, CEO

QAIR – Stéphane Arnoux, Directeur Commercial, Développement et Marketing

UIMM OCCITANIE – Ronan Le Mortellec, Responsable partenariat et développement

Damien Valet, Responsable de TOTEM pour le CEA TECH, a ensuite présenté cette nouvelle plate-forme technologique innovante qui a pour but l’optimisation des systèmes énergétiques des bâtiments afin de les conduire à l’autonomie énergétique. Il était accompagné de Sébastien Labbé, Directeur Général d’occisolis et adhérent DERBI, qui a réalisé l’installation photovoltaïque de la plateforme.

pole-derbi.com/wp-content/uploads/2022/04/Derbi-membres-ca-2022-ok.pdf