RÃ©sultats de TotalEnergies : un collectif appelle le gÃ©ant Ã©nergÃ©tique franÃ§ais Ã  investir dans les Renouvelables

La société civile fait front commun pour dénoncer les profits records illégitimes de la major pétrolière. Et de lancer un appel sans ambiguïté ! Terminés les investissements dans les fossiles, l’heure est aux Renouvelables…

Alors que l’Europe connaît une crise énergétique sans précédent et que les plus vulnérables de la société peinent à payer leurs factures et subissent les conséquences dramatiques du dérèglement climatique, les majors pétro-gazières annoncent des bénéfices record. Après ExxonMobil et Shell, c’est au tour de TotalEnergies d’annoncer ses résultats le 8 février à 9h00. A cette occasion, associations et mouvements citoyens en France se mobilisent pour dénoncer les superprofits de la multinationale, alors que les coûts humains et environnementaux de ses activités pour la société ne font que s’amplifier.

TotalEnergies est l’une des 20 entreprises fossiles ayant le plus contribué au dérèglement climatique depuis 1965 et malgré sa volonté de se renommer TotalEnergies, la multinationale pétrolière et gazière continue aujourd’hui à produire 447 unités d’énergies fossiles pour une seule d’énergies renouvelables. Total continue ainsi d’investir massivement dans le développement de nouveaux projets d’énergies fossiles, comme le très controversé projet pétrolier d’EACOP entre l’Ouganda et la Tanzanie.

Dans le contexte de la crise énergétique actuelle, l’industrie fossile se sert par ailleurs de l’enjeu d’approvisionnement énergétique pour doubler la production de combustibles fossiles plutôt que développer des solutions pérennes, comme le préconise l’Agence Internationale de l’Énergie, qui affirme qu’il n’y a pas de place pour de nouveau projet d’énergie fossile dans une trajectoire climatique vivable.

En prévision de ces annonces de profits records, les associations et mouvements citoyens ont décidé de faire front commun : le collectif #StopTotal, 350.org, les Amis de la Terre France, Alternatiba Paris, Bloom, GreenFaith et le Mouvement Laudato Si’ appellent collectivement à renforcer la mobilisation contre TotalEnergies.

« Nous demandons que TotalEnergies cesse tous ses investissements dans les énergies fossiles, et que ses profits illégitimes soient taxés pour soutenir les communautés affectées par les effets dévastateurs du dérèglement climatique et pour accélérer une transition énergétique juste pour tous, faisant écho à la pétition lancée par l’Alliance écologique et sociale. L’éolien, le solaire et les mesures de sobriété et d’efficacité énergétique constituent la meilleure forme d’investissement pour garantir une énergie fiable et accessible » précise le communiqué.

petitions.senat.fr/initiatives/i-1270