LONGi va investir 6,2 milliards dâ€™â‚¬ dans la construction du plus grand site mondial de fabrication de wafers et de cellules

Le fabricant de panneaux solaires LONGi annonce un projet de 6,2 milliards d’euros en vue de construire un site de production capable de fabriquer 100 GW de plaquettes de silicium et 50 GW de cellules solaires par an. Ce nouveau site, appelé à devenir le plus grand site de production solaire au monde, devrait être mis en service au troisième trimestre 2024.

Dans le dossier déposé auprès de la bourse de Shanghai, LONGi précise que l’accord est « conforme à la planification des futures capacités de production de la société ». « Cet accord nous permet de faire jouer pleinement nos avantages de premier plan en matière de technologie et de produits. Ce projet ne devrait pas avoir d’incidence sur notre résultat d’exploitation actuel », poursuit la société.

Le fabricant de panneaux solaires a déjà annoncé l’automne dernier de nouveaux plans pour une usine de fabrication de modules monocristallins de 10GW, avec laquelle il augmentera également sa capacité de production. Marché international majeur pour LONGi, l’Europe a vu le photovoltaïque et l’éolien couvrir 22% de ses besoins électriques en 2022, dépassant le gaz pour la première fois. Le secteur solaire européen en particulier devrait frôler les 54 GW en 2023.