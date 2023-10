RÃ©sultats, bilan et projections du groupe Voltalia Ã  fin juin 2023

Le chiffre d’affaires s’établit à 198,9 millions d’euros, en très légère croissance par rapport au premier semestre 2022. L’EBITDA s’établit à 56,0 millions d’euros, en hausse de +18 % par rapport au premier semestre 2022 (+17 % à taux de change constants). La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -19,4 millions d’euros, reflétant le caractère saisonnier de la production électrique du parc de Voltalia, la surpondération des ventes de Services au second semestre 2023 par rapport au premier semestre et des éléments non récurrents.

Le bilan de Voltalia à fin juin 2023 atteint 3,5 milliards d’euros, en croissance de +14 %. Avec des immobilisations en hausse de +20 % à 2,5 milliards d’euros, la croissance des actifs du Groupe est essentiellement liée à l’augmentation du portefeuille de centrales en exploitation et en construction (+313 millions d’euros d’encours provenant des centrales en construction).

Les autres actifs courants et non courants s’élèvent à 602 millions d’euros à fin juin 2023, en hausse de +23 % par rapport à fin 2022, en ligne avec l’activité du Groupe. La trésorerie s’établit à 278 millions d’euros. Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1 610 millions d’euros au 30 juin 2023 en progression de +297 millions d’euros reflétant la croissance du portefeuille de centrales. Le ratio d’endettement est maîtrisé à 49%. Les capitaux propres sont en progression de +41 millions d’euros à fin juin 2023.

« Objectif d’EBITDA normatif est maintenant d’environ 275 millions d’euros »

« Les mises en service des centrales détenues par Voltalia se succèdent depuis le début 2023 comme en 2022. La production électrique a donc bondi de 41% au premier semestre. L’effet de base des mises en service du premier semestre et celles à venir vont permettre la poursuite de cette tendance. Cependant, le rythme de montée en puissance est temporairement ralenti au Brésil où, après une coupure d’électricité généralisée qui a affecté pendant quelques heures la quasi-totalité du réseau, les raccordements des nouvelles centrales sont retardés. C’est le cas des centrales de Canudos et SSM3-6, qui sont désormais entièrement construites. En parallèle, après s’être largement concentrées sur les projets internes au premier semestre, les équipes génèrent désormais une forte activité vers les clients tiers, notamment pour le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements. Dans ce contexte, notre objectif d’EBITDA normatif est maintenant d’environ 275 millions d’euros, ce qui représentera un doublement par rapport à l’an dernier. Je remercie les équipes pour leur engagement qui permet de franchir une étape majeure de la croissance de Voltalia en 2023, pour les Ventes d’énergies comme pour les Services », déclare Sébastien Clerc, Directeur général.

Nouvelles annonces du groupe

Voltalia annonce que son portefeuille de centrales sécurisées atteint 4 gigawatts

Avec une capacité en exploitation de 1,7 GW, une capacité en construction de 1,0 GW et une capacité remportée de 1,4 GW, le portefeuille de centrales sécurisées atteint pour la première fois le seuil des 4,0 GW, en hausse de +45 % sur 12 mois.

Voltalia annonce la croissance de son portefeuille de projets en développement

Le portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, s’élève au 30 juin 2023 à 16,1 GW (incluant les 1,4 GW remportés), en croissance de +18 % par rapport au 30 juin 2022. Illustrant la montée en puissance de la stratégie de diversification géographique, ce portefeuille est réparti à hauteur de respectivement 40 % en Amérique latine, 39 % en Europe et 22 % en Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire à 64 %, suivi de l’éolien pour 30 % et des autres technologies pour 6 %.

Voltalia annonce que ses centrales brésiliennes de Canudos et SSM3-6 sont totalement achevées

La centrale éolienne de Canudos (99 MW) est entièrement construite. Elle est prête, depuis maintenant plusieurs semaines, à être testée et à produire. La centrale solaire de SSM3-6 (260 MW), qui a produit ses premiers MWh en juillet 20236 avec une première tranche de 17 MW, est maintenant entièrement construite également, avec 128 MW en exploitation et le solde prêt à être testé et à produire. Les deux centrales sont adossées à des contrats de vente d’électricité long terme (14 ans et 20 ans) dont le prix est entièrement indexé sur l’inflation. Cependant, du fait des conséquences indirectes de la coupure généralisée au Brésil, explicitée ci-dessous, la centrale de Canudos et le solde restants (132 MW) de la centrale SSM3-6 n’ont pas encore pu être mis en exploitation.

Coupure d’électricité généralisée au Brésil le 15 août 2023

A la suite d’une coupure généralisée affectant la quasi-totalité du pays, le 15 août dernier, la production des centrales de Voltalia au Brésil a été mise à l’arrêt pendant quelques heures. L’origine exacte de cette panne du réseau national n’est pas encore connue et une étude est en cours pour en déterminer les causes. En attendant les conclusions, l’autorité du réseau électrique a adopté, de manière exceptionnelle, des mesures restrictives temporaires pour les centrales en exploitation (écrêtements de la production) et les nouvelles centrales prêtes à produire (report des connexions au réseau). Ces mesures, qui devaient avoir une très courte durée, se poursuivent à ce jour.

Développements récents

Voltalia choisi par Power Capital Renewable Energy pour la prestation de construction et de maintenance des centrales solaires totalisant 230 MW

Voltalia a été choisi par Power Capital Renewable Energy, un important producteur indépendant d’énergie basé en Irlande, pour assurer les services de construction, exploitation et maintenance de quatre projets photovoltaïques situés dans le sud-est de la République d’Irlande, d’une capacité totale de 230 MW. Les quatre projets sont actuellement en construction.

Pleine puissance pour le nouveau complexe de Garrido au Portugal

Le complexe portugais Garrido, composé de cinq centrales solaires pour une capacité totale de 50,6 MW, a été entièrement mis en service après une mise en service progressive qui a débuté en mars 2023.

Le parc Rives charentaises a livré ses premiers mégawattheures à SNCF Voyageurs

Le parc Rives charentaises a débuté en août la production d’électricité avec huit premières éoliennes. Les neuf autres éoliennes sont progressivement mises en service d’ici fin novembre, pour atteindre une puissance totale de 37,4 MW. La production permettra d’éviter l’équivalent de 12 700 tonnes de CO 2 par an. Le parc éolien est adossé à un contrat de vente avec SNCF Voyageurs, via son fournisseur d’électricité interne SNCF Energie, qui achète l’ensemble de la production de la centrale pendant 25 ans. Le parc éolien couvrira 1,4 % de la consommation d’électricité de traction de SNCF Voyageurs.

Helexia signe un partenariat de génération distribuée avec Prime Energy au Brésil

Helexia, filiale de Voltalia et acteur international de la transition énergétique, a signé un contrat de 46 MW avec Prime Energy, l’un des plus grands traders d’électricité du Brésil. Le contrat porte sur une période de 20 ans, répartis sur une série de 14 projets décentralisés. La livraison de tous les projets est prévue pour la fin de l’année 2024.

Ambitions 2023

Voltalia rappelle que son objectif 2023 de 2,6 GW de puissance en exploitation et en construction a été atteint fin 2022, avec un an d’avance.

L’objectif d’EBITDA normatif 2023, initialement compris entre 275 et 300 millions d’euros, est maintenant d’environ 275 millions d’euros, intégrant notamment des impacts de la coupure d’électricité généralisée au Brésil (voir Section Nouvelles annonces du Groupe). Cet objectif représente un doublement de l’EBITDA 2022.

Ambitions 2027 réaffirmées

Voltalia réaffirme ses objectifs fixés dans le cadre de son nouveau plan de croissance à horizon 2027, soit :

Capacité en exploitation et en construction détenue en propre : supérieure à 5 GW ;

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 GW ;

EBITDA normatif: environ 475 millions d’euros ;

CO2-équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes.

Ces objectifs sont totalement financés par l’augmentation de capital réalisée avec succès en décembre 2022.