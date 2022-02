Reservoir Sun : OpÃ©ration inÃ©dite de financement de projets solaires, alliant autoconsommation et injection rÃ©seau

Reservoir Sun, coentreprise de ENGIE et GreenYellow, spécialisée dans l’autoconsommation solaire en France annonce le financement par Bpifrance et la Caisse d’Epargne Ile-de-France d’un portefeuille mixte alliant autoconsommation et injection réseau sur des bâtiments et parkings pour un montant de 27 millions d’euros. Ce portefeuille de 87 centrales implantées sur l’ensemble du territoire français, d’une puissance de 23,4 MWc permettra d’économiser 1792 tonnes de CO2 par an. Inédit !

Reservoir Sun, un des leaders de l’autoconsommation solaire en France, propose aux entreprises et collectivités de consommer une électricité solaire produite localement et sans investissement de leur part. Après trois ans d’activité, Reservoir Sun a contractualisé plus de 200 MWc de projets solaires représentant une surface totale de 1 000 000 m² installée sur des toitures et ombrières de parkings de ses clients publics et privés, représentants tous secteurs d’activités (industries, collectivités, santé, grande distribution, …).

L’autoconsommation, une réponse à l’incertitude actuelle

Et Reservoir Sun de se lancer dans un nouveau projet inédit ! Il s’agit de l’une des premières opérations de financement d’installations solaires à la fois en autoconsommation et en injection réseau. Cette opération conjointe avec la Caisse d’Epargne Ile de France et Bpifrance, confirme la pertinence du modèle de Reservoir Sun et son ambition de refinancer 100MWc de projets par an. « L’autoconsommation est une réponse à l’incertitude actuelle observée sur le marché de l’énergie. Elle permet de se mettre à l’abri des fluctuations des prix de l’électricité en bénéficiant d’un prix fixe et économique pendant plus de 30 ans », déclare Philippe Reynard, Président de Reservoir Sun.

Un moment fort et une étape structurante

« La Caisse d’Epargne Ile-de-France est très heureuse d’accompagner RESERVOIR SUN sur son financement de projets en tant que Co-Arrangeur et Agent aux côtés de Bpifrance, et ainsi de lui permettre de poursuivre son plan de développement ambitieux en faveur de la transition énergétique. C’est un moment fort et une étape structurante partagés avec toute l’équipe de RESERVOIR SUN et ses actionnaires GreenYellow et ENGIE, que nous remercions pour leur confiance », déclare Frédérique Delfrayssi, Directrice Financement de Projets EnR, Caisse d’Epargne Ile-de-France. « Nous sommes ravis d’accompagner RESERVOIR SUN aux côtés de la Caisse d’Epargne Ile-de-France dans la poursuite de son plan de développement de projets solaires autour de l’autoconsommation et de l’injection réseau. Cette opération illustre parfaitement notre Plan Climat qui vise à accélérer la transition environnementale et écologique des entreprises », déclare Souleymane Ndiaye, Délégué Financement, Bpifrance.

Intervenants sur l’opération : Prêteurs : Bpifrance et CEIDF Conseils : DNV, LPA, Eight Advisory, Marsh Emprunteur : Reservoir Sun Conseils : Energie Legal