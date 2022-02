Le Tiger Neo 605 de JinkoSolar affiche plus de 600W et une belle polyvalence pour les projets industriels et commerciaux

Dans la course effréné au panneau solaire de la plus haute puissance, JinkoSolar vient de dégainer son Tiger Neo dotée d’une efficacité jusqu’à 22,3 %, promettant d’avoir 15 à 20 W de puissance en plus que le panneau p-PERC conventionnel de la même taille.

Contrairement à d’autres panneaux dont la puissance supérieure provient de tailles agrandies, Tiger Neo tire ce résultat d’une efficacité accrue. La puissance nominale de la version Tiger Neo 72 cellules basée sur une plaquette de 182 pouces varie de 555 W à 575 W avec le courant dominant à 565 W, tandis que les modules PERC conventionnels sont évalués de 540 W à 560 W avec une concentration maximale sur 550 W.

La version Tiger Neo 78 cellules a une puissance bien supérieure à 610W. De plus, avec la même puissance nominale et une taille compacte, Tiger Neo a un rendement énergétique de 3% à 5% supérieur aux modules conventionnels. Par exemple, les panneaux évalués à 605 W ne sont pas livrés avec un facteur bifacial élevé. Tiger Neo produit plus de 3 % d’énergie en plus que ses homologues p-PERC en raison de ses avantages, notamment une dégradation plus faible, une température plus élevée, de meilleures performances en basse lumière le matin et plus tard dans l’après-midi, un taux inférieur de LID (dégradation induite par la lumière) et ne souffre pas du LeTID (dégradation induite par la lumière et la température élevée), contrairement aux cellules de type P.

Le principal moteur du développement de panneaux solaires plus puissants découle de la volonté de réduire le coût des parcs solaires à grande échelle et, en fin de compte, de réduire les prix de l’électricité. Étant donné que les panneaux à haut rendement nécessitent une quantité équivalente de connexions et de main-d’œuvre par rapport aux panneaux à faible puissance, le coût d’installation par kW est réduit, ce qui entraîne une baisse du coût global et une diminution du LCOE. Mais le panneau conventionnel 605W 210 p-PERC a une taille énorme d’environ 1303 mm de large, ce qui le rend difficile à manipuler sur la plupart des toits, tandis que Tiger Neo a une taille plus réduite d’environ 1134 mm de large, ce qui permet de connecter plus de panneaux par chaîne, ce qui rend aussi le transport et les installation plus faciles.

A noter : une garantie de performance améliorée. La série Tiger Neo est livrée avec une garantie de performance renforcée. Après 30 ans d’utilisation, le Tiger Neo est garanti pour fournir au moins 88% de performances initiales.