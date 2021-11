RES se concentre sur sa croissance mondiale avec la nomination de deux nouveaux PDG

RES, l’une des plus importantes sociétés indépendantes d’énergie renouvelable au monde, a annoncé la promotion de deux dirigeants – Rachel Ruffle et Marco Perona. Les nouveaux postes de PDG des secteurs du développement & construction, et des services de RES s’inscrivent dans le cadre des plans de croissance de RES, suite à une levée de fonds en octobre. Portraits !

Rachel Ruffle a été nommée PDG EMEA (Europe, Moyen-Orient et Australie), élargissant son rôle actuel de PDG pour l’Europe du Nord afin de diriger les activités de développement et de construction de RES dans les pays EMEA. Marco Perona a été nommé PDG des activités de services de RES, un nouveau rôle pour diriger les activités de RES concernant la gestion des actifs et l’O&M sur les projets renouvelables opérationnels.

Les nominations de Rachel et Marco permettront de poursuivre l’expansion de RES afin de soutenir la transition énergétique mondiale vers un avenir sans carbone alimenté par les énergies renouvelables. Les deux PDG seront directement rattachés au nouveau PDG du groupe RES, Eduardo Medina. Eduardo Medina, a commenté : « Ces nouveaux rôles permettront d’assurer un haut niveau de cohérence globale pour nos clients. Avec la récente nomination de John Rohde, notre PDG pour les Amériques, Rachel et Marco soutiendront RES alors que nous nous préparons à répondre aux opportunités croissantes pour les énergies renouvelables dans le cadre de l’accélération de la transition énergétique ».

RES augmente considérablement ses investissements dans le développement de l’éolien, du solaire et du stockage d’énergie sur tous les marchés. RES prévoie de continuer à développer son activité de services dans la gestion des actifs et l’O&M, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions. En passant à l’échelle, RES pourra ainsi réaliser des gains d’efficacité et augmenter encore la valeur ajoutée pour ses clients. « Rachel travaille pour RES depuis 26 ans et a gravi les échelons de l’organisation en occupant des postes tels que Directeur général du Royaume-Uni et de l’Irlande et Directeur général de l’Europe du Nord, avant d’accepter son nouveau rôle de Directeur général EMEA (Europe, Moyen-Orient et Australie). Marco travaille chez RES depuis plus de 8 ans, où il a occupé des postes de direction, notamment celui de directeur commercial EMEA et APAC, et plus récemment celui de PDG de SE&A (Europe du Sud et Australie) » conclut John Rohde.