Industrie/ Et Dualsun de devenir un industriel français de référence de l’énergie solaire !

Le 23 novembre dernier, à l’occasion de la 10ème édition de la Semaine de l’Industrie consacrée à la thématique « Inventer un avenir durable », DualSun, le leader mondial du panneau solaire hybride, a inauguré une nouvelle ligne de production dans son usine de Jujurieux (Ain, 01) et confirme son positionnement d’industriel français de référence de l’énergie solaire. Dualsun à Jujurieux, un projet industriel en pleine croissance !

DualSun, entreprise qui a été labellisée “Vitrine Industrie du Futur” par le ministère de l’Industrie, vient d’investir 850 k€ dans son usine de Jujurieux (Ain, 01) certifiée ISO 9001 notamment grâce au soutien du plan “France Relance”.

30 000 panneaux solaires hybrides bas carbone par an

Elle triple ainsi la surface de la ligne de production de ses panneaux hybrides SPRING, ce qui lui a permis de produire 3,5 fois plus de panneaux hybrides en 2021 par rapport à 2020. Ce plan d’investissement a également permis l’embauche de 8 personnes supplémentaires (ETP) à la production et aux achats, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment de stock. L’équipe qui tournait à un-huit tourne désormais à deux-huit et atteint aujourd’hui une capacité de production de 30.000 panneaux solaires hybrides bas carbone par an.

DualSun, acteur du Made in France et exportateur

Pour le fabricant DualSun, le choix de produire ses panneaux hybrides en France est essentiel. « C’est un véritable engagement qui vient garantir la qualité de notre innovation et son impact écologique, au moment où la réindustrialisation devient l’un des principaux défis pour le pays » confie Laetitia Brottier, co-fondatrice de l’entreprise. Par ailleurs, en étant membre de la « French Fab » et de « l’Alliance Industrie du futur », la société réaffirme sa contribution et son impact dans le tissu industriel français, ainsi que ses engagements vis-à-vis des grands enjeux actuels comme créer de l’emploi en France, dynamiser l’industrie du solaire et promouvoir l’innovation à la française dans le monde. Après 11 ans d’existence, DualSun a déjà équipé plusieurs milliers de bâtiments individuels et collectifs en France et à l’international avec un développement remarqué en Europe du nord (Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie et Suisse), mais aussi en Asie (Australie et Hong-Kong), au Canada ou aux Etats-Unis (en Californie plus précisément). En 2021, plus de 20% des panneaux solaires hybrides produits sur le site industriel de Jujurieux ont été vendus à l’export.

Encadré

DualSun, entreprise industrielle ET digitale performante

Avec une approche globale digitalisée et une proximité avec les clients finaux clairement affichée, DualSun a conçu MyDualSun, un outil de simulation solaire très précis qui est aussi un outil efficace de mise en relation avec son réseau d’installateurs. MyDualSun permet à tous les propriétaires d’évaluer gratuitement le potentiel solaire de leur toiture et ensuite de demander une mise en relation avec un installateur sélectionné situé à proximité. Forte de l’engouement généré par cette plateforme digitale et grâce à ses investissements industriels, l’entreprise annonce cette année un chiffre d’affaires en progression de +230 % par rapport à 2020, avec un atterrissage de 17 M€ de chiffre d’affaires en 2021.