RES fait preuve de résilience avec 2,2 GW de nouvelles capacité EnR installées en 2020 et un PPA ambitieux avec la SNCF

À ce jour, RES a développé et/ou construit 19 GW de production d’énergie renouvelable et fournit des services de gestion d’actifs pour plus de 7 GW d’installations à travers le monde. En 2020, RES, a achevé la construction de 2,2GW de nouveaux projets, dont le parc éolien du Haut du Saule en France, celui de Southern Oak Solar aux États-Unis, celui de Murra Warra I en Australie et de Solwaybank au Royaume-Uni. Les nouvelles capacités renouvelables mises en service par RES en 2020 permettront d’éviter l’équivalent de 4,3 millions de tonnes de rejet de dioxyde de carbone chaque année, soit 19 millions de tonnes le total des émissions non émises grâce à tous les projets de RES.

« Les énergies renouvelables restent la pierre angulaire de la lutte contre l’urgence climatique »

Malgré la pandémie mondiale, RES a continué à maintenir et à fournir de l’électricité, en soutenant 7GW de projets opérationnels, à la suite d’une croissance significative en Australie et dans les pays nordiques. En 2020, l’entreprise a enregistré plus de 23 000 interventions des équipes sur des projets, soit physiquement, soit depuis son centre de contrôle 24/7/365 et a obtenu une reconnaissance internationale pour ses services de gestion d’actifs, notamment en obtenant la certification ISO 55001. Les investissements dans les renouvelables se sont poursuivis à un rythme soutenu tout au long de l’année, avec la conclusion de contrats portant sur plus de 800 MW de projets dans les pays nordiques, la vente de sa participation dans le parc éolien offshore de Saint-Brieuc (496 MW) en France, le parc éolien Murra Warra (209 MW) en Australie, les projets solaires Crossett & Delta’s Edge (200 MW) aux États-Unis ainsi que d’autres projets éoliens, solaires et de stockage d’énergie au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande.

Ivor Catto, CEO, a commenté : “En ce moment, maintenir la fourniture de l’énergie a été une priorité et je suis fier de la façon dont nos équipes ont relevé le défi en 2020. Je suis heureux que nous ayons également réussi à jouer notre rôle dans la mise en place de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable, conformément à notre vision “d’un avenir où chacun aura accès à une énergie décarbonée et abordable. Les énergies renouvelables restent la pierre angulaire de la lutte contre l’urgence climatique et nous espérons connaître une nouvelle année fructueuse en 2021, alors que nous continuerons à soutenir nos clients dans le monde entier et à fournir de l’énergie propre aux consommateurs.”

Parmi les principales réalisations en 2020, on peut citer :

Pour rappel, ce contrat d’achat direct d’électricité renouvelable de très longue durée (Green Corporate PPA) a été signé en juin dernier entre SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, et RES). Avec une capacité de près de 40 mégawatts sur 15 à 20 ans, ce Green corporate PPA figure parmi les plus importants d’Europe, par son volume de production, et témoigne de l’engagement de SNCF dans la transition énergétique. De quoi produire environ 2% de la consommation d’électricité nécessaire à la circulation de l’ensemble des trains de SNCF Voyageurs.

De nouvelles centrales solaires en faveur du climat grâce à ce PPA

Ce contrat permet la construction et l’exploitation de centrales solaires à partir de 2021, qui seront liées directement à SNCF Energie pour ses besoins directs. Contrairement à l’achat d’électricité produite par des centrales renouvelables déjà anciennes, l’achat sur le long terme permet en effet la construction de nouvelles infrastructures de production renouvelable, et a ainsi un effet réel, direct et durable sur la transition énergétique. L’engagement sur la longue durée est aussi une condition nécessaire à la compétitivité du prix de vente de l’électricité. Ces parcs solaires, d’une puissance totale de 40 MWc, seront situés dans les Alpes de Haute- Provence, région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils seront mis en service entre 2021 et 2023. La production annuelle s’élèvera à près de 60 GWh ce qui correspond à la consommation d’environ 24 000 foyers français, c’est-à-dire la population de villes comme Rodez, Les Ulis ou encore Bègles.