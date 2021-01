Câ€™est Ã  lire/Lâ€™Ã‰NERGIE racontÃ©e Ã  travers quelques destins tragiques de Jacques PERCEBOIS

Cet ouvrage raconte l’histoire de l’énergie en prenant comme point de départ le rôle joué par quelques personnages, illustres pour certains, méconnus voire oubliés pour d’autres, et qui, tous, ont eu une influence majeure sur les mutations du monde de l’énergie. Ils sont des pionniers. Ils ont en commun d’avoir connu un destin tragique. Certains sont morts dans des accidents, d’autres ont été assassinés ou ont disparu dans des conditions mystérieuses.

À travers eux l’ouvrage rappelle les grands traits de l’évolution des technologies énergétiques depuis le XVIIème siècle. Il fait le lien entre les innovations de l’époque et les débats énergétiques contemporains, que ce soit dans le domaine des hydrocarbures, du charbon, dans celui du nucléaire ou des énergies nouvelles. Il présente également les débats sur la tarification de l’électricité et la gestion des réseaux.

Ce livre est une solide synthèse sur l’énergie, mais il est d’un accès facile et, avec ses nombreuses anecdotes, il se lit comme un roman. L’ouvrage s’adresse aux élèves des lycées, aux étudiants et élèves-ingénieurs de l’université et des grandes écoles, mais également à tous ceux que les enjeux énergétiques et environnementaux préoccupent.

Encadré

Un mot de l’auteur

Jacques Percebois est Professeur Émérite à l’Université de Montpellier. Il a enseigné dans le passé à l’Université de Grenoble et continue à enseigner aujourd’hui à Montpellier mais aussi à l’École des Mines de Paris et à l’Institut Français du Pétrole. Il est le fondateur du CREDEN et a dirigé pendant plus de 20 ans, à Montpellier, le master en Économie et Droit de l’Énergie.

L’ÉNERGIE racontée à travers quelques destins tragiques

Jacques Percebois – Editions Campus Ouvert – 214 p. dont 14 p. en couleur – 20 €

www.editions-harmattan.fr