RES : carton plein pour lâ€™AO CRE 4-7

RES poursuit sa dynamique de développement dans le solaire photovoltaïque en décrochant des contrats de complément de rémunération pour trois nouvelles centrales PV au sol. Les trois projets de centrales photovoltaïques au sol déposés par RES à la septième période de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (AO CRE4-7), ont tous trois étés désignés lauréats. Détails de ces trois projets !

La Brède : situé sur la commune de La Brède en Gironde (33), d’une puissance installée de 9,79 MWc, ce projet est implanté sur une ancienne carrière et un ancien ISDI (décharge de déchets inertes). Ce projet ambitionne de valoriser et mettre en sécurité un espace dégradé du territoire communal et permettre des usages périphériques en adéquation avec les loisirs nature.

Les Broules 2 : situé sur la commune de Montfort dans les Alpes de Haute Provence (04), d’une puissance installée de 5 MWc, ce projet situé sur une ancienne zone de remblais de l’Autoroute A51 constitue la deuxième partie des projets développés avec ESCOTA et la commune, représentant une puissance totale installée de près de 10 MWc.

Les Crouzourets : situé sur la commune d’Aubignosc dans les Alpes de Haute Provence (04), d’une puissance installée de 5 MWc, cette centrale solaire sera implantée au carrefour de la Durance, de l’Autoroute A51, d’une voie ferrée et d’une aire de service. Ce projet prévoit différentes mesures agricoles collectives en collaboration avec le groupement de producteurs locaux de l’Etal des Paysans. Ce partenariat correspond aux valeurs de développement raisonné et durable du territoire portées par RES, constante avec sa démarche RSE.

Puissance cumulée : près de 20 MW au total

La puissance cumulée de ces trois parcs solaires atteindra 19,79 MWc pour une production annuelle envisagée de près de 28 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 12 500 personnes et une économie de 750 tonnes de CO2 par an. Céline Spitzhorn, Directrice Solaire chez RES, a déclaré : « RES a l’ambition de s’imposer comme un acteur majeur de la filière solaire en France et ce nouveau succès apporte une preuve supplémentaire de l’engagement de la société en matière de développement solaire. Avec plus de 150 MW déjà remportés lors des appels d’offres CRE solaire et un taux de réussite de 100% pour la 4ème période consécutive, RES démontre une nouvelle fois l’expertise de ses équipes dans tous les métiers et sa capacité de se positionner au bon niveau dans les appels d’offres. »

Jean-François Petit, Directeur Général chez RES, ajoute: « Cette nouvelle réussite à l’appel d’offres CRE vient renforcer la vision de RES d’un avenir où chacun a accès à une énergie décarbonée et abordable, confirme la compétitivité et l’attractivité de nos projets solaires et illustre la volonté et les compétences de RES de développer des projets solaires dans des secteurs anthropisés, en partenariat avec les acteurs territoriaux. Malgré la situation inédite que nous traversons actuellement, l’entreprise poursuit son développement sur les marchés des EnR et du stockage, grâce à des équipes motivées et engagées pour répondre aux besoins énergétiques de demain ».