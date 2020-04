100% de rÃ©ussite pour les projets VALOREM aux appels dâ€™offres solaires CRE 4.7 et Innovation

Mercredi 1er avril Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire a désigné les projets lauréats pour l’énergie éolienne et photovoltaïque dans le cadre de plusieurs appels d’offres : les 5 projets photovoltaïques déposés par VALOREM ont tous été sélectionnés pour un total de 21,5 MWc.

5 projets sur terrains dégradés, acteurs de la transition énergétique locale

Le groupe VALOREM est fier de la sélection de ses 5 projets photovoltaïques. Distincts par leur taille et leur localisation – de l’Aude (deux projets) en passant par l’Indre, les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne, ils prendront chacun part à la transition énergétique de leur territoire. Point commun de ces projets : ils vont tous permettre de revaloriser des terrains dégradés à l’abandon (ancienne décharge, carrière). Ces projets devraient voir le jour d’ici deux ans. Une fois construits, ils produiront au total plus de 27 612 MWh/an soit la consommation électrique de plus de 10 000 foyers (usage spécifique de l’électricité) et l’équivalent de 10 465 tonnes de CO 2 évitées.

Le parc de Limoux, un projet laboratoire

Si quatre des projets lauréats sont dans le cadre de l’AO CRE 4.7 « centrales au sol », le cinquième répond lui à l’AO CRE solaire Innovation. La spécificité de ce dernier réside dans la proposition de couplage de la production du futur parc avec celle d’un projet de parc éolien voisin développé lui aussi par VALOREM. Cette solution permettrait de proposer une fourniture locale en énergie verte alliant la complémentarité du solaire et de l’éolien. Cette hybridation sera nécessaire pour tendre vers le 100% énergies renouvelables.

L’ambition d’un solaire tourné vers les territoires

« Avec plus de 400 MW en exploitation et plus de 2 GW en développement, VALOREM continue de grandir sur le marché des énergies renouvelables. Ces projets photovoltaïques témoignent de la volonté du groupe de consolider notre maillage territorial et favoriser notre présence au cœur des territoires », Bertrand Guidez, Directeur du Développement France VALOREM. « Ces nouveaux projets vont créer une dynamique constructive dans des équipes municipales renouvelées. En ces temps de confinement et de doute, la France peut plus que jamais compter sur le vent et le soleil qui ne s’arrêtent jamais et qui sont 100% locaux et durables », Frédéric Lanoë, Directeur Général de VALOREM.

Des projets ouverts aux citoyens et aux collectivités locales

VALOREM développe des solutions innovantes d’investissement participatif depuis 2011. En 2019, VALOREM a récolté 4,3 millions d’euros en levée de fonds participatifs, soit près de 10% des investissements citoyens EnR à l’échelle nationale. Parmi les 4 projets lauréats CRE 4.7, deux proposeront une partie de leur capital à la participation citoyenne via des Sociétés d’Economie Mixte réunissant elles-mêmes des citoyens et/ou des collectivités locales ou encore des plateformes de prêt ou d’épargne citoyenne.