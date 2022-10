Reportage/UNITe : de lâ€™hydro au solaire, une diversification qui coule de source

Depuis plus de 35 ans, le groupe UNITe développe, construit et exploite des centrales de production d’électricité locale et durable. Son domaine de prédilection : l’hydroélectricité avec une cinquantaine de sites en France. Fort de ces implantations hydros dans les territoires, UNITe a également développé cinq parcs éoliens et une vingtaine d’installations photovoltaïques. Dans sa nouvelle phase de développement, le groupe fait aujourd’hui le pari du photovoltaïque, une énergie à fort potentiel de croissance, et plus simple à implanter que l’éolien ou l’hydro. Le solaire, un choix de raison !

« Le constat est là. Evident. Aujourd’hui, les contraintes environnementales, sur fond de conflits d’usage, sont telles que l’ensemble des appels d’offre qui concernent la création de centrales de’hydroélectricité sont largement sous-souscrits. C’est simple, si l’on parvient à réaliser un projet de quelques MW par an, c’est Byzance. Et quand on sait que la gestation d’un projet hydro dure de sept à neuf ans, il devient difficile de dynamiser l’entreprise dans le seul domaine de l’hydroélectricité » analyse Stéphane Maureau, directeur général d’UNITe qu’il dirige en binôme avec Alexandre Albanel, président du directoire et fils du fondateur de l’entreprise Hugues Albanel.

De nouveaux leviers de croissance dans le photovoltaïque

Il existe en France environ 2500 producteurs d’hydroélectricité. UNITe dont le siège est à Lyon, se situe parmi les plus gros des « petits » du secteur. En puissance cumulée, le groupe compte 120 MW installés dont un tiers en hydro et le reste partagé entre éolien et solaire. De quoi afficher 350 GWh de production annuelle ! Si l’hydroélectricité demeure le cœur de métier d’UNITe – UNITe est par exemple le plus gros producteur d’hydroélectricité de la Seine -, ses nouveaux leviers de croissance sont plutôt à chercher du côté du photovoltaïque. L’arrivée de Stéphane Maureau au sein de l’entreprise est un signal fort de cette nouvelle direction prise par le groupe. Cet ingénieur de talent est bien connu de la filière solaire. Il affiche 20 ans d’expérience dans les EnR de manière générale et en particulier dans le photovoltaïque depuis 1991. On se souvient de son aventure entrepreneuriale d’Evasol qui a permis à des milliers de ménages d’adopter l’énergie solaire entre 2006 et 2011, avant d’être violemment stoppée par un moratoire brutal et scélérat qui avait déstabilisé le secteur en France. « J’ai toujours eu au fond de moi l’intention de revenir sur ce marché d’avenir notamment lorsque l’électricité photovoltaïque serait compétitive. Elle l’est devenue. Aujourd’hui avec UNITe, j’ai trouvé le cadre idéal pour exploiter au mieux mon expertise » précise Stéphane Maureau.

UNITe pionnier de l’agrivoltaïsme : déjà 11 ans d’expérience

Si le nouveau directeur général a été pionnier dans le photovoltaïque en France, le groupe UNITe n’a pas été en reste sur le sujet, en avance de phase lui aussi. Il y a 11 ans, UNITe a construit dans les Landes, à Mézos sur un site de 8 ha, une installation PV de 4,3 MWc permettant la combinaison d’une activité agricole et une production à une production photovoltaïque, au temps où le néologisme d’agrivoltaïque n’existait guère. En l’occurrence, il s’agit d’ombrières photovoltaïques sur les bassins d’aquaculture. Ces ombrières photovoltaïques apportent à l’aquaculture de nombreux avantages, qualitatifs et quantitatifs :

· L’ombrage évite un réchauffement excessif de l’eau, qui entrainerait l’apparition d’algues nuisibles,

· L’éclairage tamisé par les panneaux solaires évite les brusques variations de lumière, qui stressent les truites, qui nuisent à leur bien-être et leur bon développement,

· Les ombrières, complétées par des filets, protègent les truites contre les oiseaux prédateurs, qui stresseraient les truites et réduiraient la production,

· L’ombre apporte en outre un confort de travail apprécié pour les exploitants du site

· La redevance payée par UNITe au site d’aquaculture constitue un revenu additionnel régulier, sur une longue durée.

Les panneaux photovoltaïques de ces ombrières constituent une centrale de production d’électricité locale et durable intéressante. La production annuelle est d’environ 5 GWh/an, ce qui correspond à la consommation d’environ 20 000 habitants. Cette installation est exploitée par UNITe, qui a pris en charge l’investissement, s’occupe de la maintenance et l’exploitation de la centrale.

UNITe et son partenaire aquaculteur sont satisfaits de cette coopération qui a démontré dans la durée, la réalité des synergies d’activité et l’absence de conflits d’usage de l’espace.

Objectif PV : développer plus de 200 MWc par an

UNITe développe actuellement de nombreux autres projets équivalents sur d’autres sites aquacoles et sur des sites de culture ou d’élevage, toujours à la recherche d’une synergie réelle et sérieuse entre la production d’énergie solaire et la production agricole. A Rosnay l’Hôpital dans l’Aube, UNITe a été lauréat mi-2022 d’une mise en concurrence initiée par la mairie pour équiper les étangs communaux d’une centrale photovoltaïque flottante. Le projet, dont la puissance devrait dépasser les 20MWc, en est désormais au stade de l’étude d’impact environnemental. Cette dernière nécessitera notamment des inventaires piscicoles et astacicoles par pêche à l’électricité et la réalisation de cartes bathymétriques. La mise en service est prévue pour 2025. Développé en un temps record (10 mois entre la signature de l’accord foncier et la victoire à la CRE), le projet de Brinon dans le Cher permettra d’installer des ombrières sur une dizaine d’hectares de parcours de volaille, apportant ainsi un réel confort aux animaux et à l’exploitant, tout en permettant l’installation de 9,56MWc de photovoltaïque. La mise en service et prévue pour mi-2024. « Autre projet à Avèze dans le Puy de Dôme. Suite à un appel d’offres, la commune a choisi de confier le développement du projet d’Avèze à UNITe, qui envisage une centrale d’une quinzaine de MW sur ce site. Le projet permettra de réhabiliter une friche forestière inexploitée depuis plus de 50 ans et d’installer une jeune éleveuse à la recherche de foncier pour ses brebis. « L’idée est d’avoir 40 MW supplémentaires de solaire mis en service fin 2024. Notre ambition à moyen terme est de passer sur un rythme de plus de 200 MWc de projets PV développés par an » précise Alexandre Albanel.

Des envies d’ailleurs

UNITe, groupe indépendant, agile, financièrement solide, ancré dans les territoires, mise donc beaucoup sur l’agrivoltaïsme. L’entreprise compte une soixantaine de salariés pour un CA de 25 millions d’euros attendu en forte croissance dans les années à venir. L’heure est au recrutement, des chargés de projet pour la prospection foncière qui seront formés à l’ADN d’UNITe et viendront étoffer un pôle photovoltaïque déjà riche d’une dizaine de personnes. L’entreprise a également des envies d’ailleurs. Elle vient de lancer une équipe en Pologne avec déjà quelques MW dans le « pipe ». UNITe s’intéresse également de près à l’Irlande où elle a déjà une centrale hydroélectrique en fonctionnement. Les énergies renouvelables ne connaissent pas de frontières quand les connaissances sont là. De quoi envisager une croissance via l’international ! « Vous savez croître est une vertu, d’autant plus dans le photovoltaïque où les économies d’échelle pèsent lourds » assure Stéphane Maureau. Vendeur d’électrons en propre, UNITe est également leader du marché de la Garantie d’Origine via Green-Access, une filiale du groupe. « Nous proposons aux producteurs un accompagnement complet pour les aider à vendre leur production (électricité, certificats de capacité, Garanties d’Origine), gérer au mieux les relations avec les Gestionnaires de Réseau, répondre aux obligations de certification, etc. En parallèle nous travaillons avec des entreprises consommatrices d’électricité qui souhaitent verdir leur portefeuille d’approvisionnement en investissant dans l’électricité verte » conclut Stéphane Maureau. UNITe, un acteur complet des renouvelables qui trouve un nouveau moteur de croissance dans la nouvelle dynamique impulsée par le solaire photovoltaïque !

Encadré

La conviction d’UNITe au sujet de l’agrivoltaisme

A l’heure où l’on débat sur ce que devrait être, ou ne devrait pas être, l’agrivoltaïsme en France, notre conviction est qu’il faut éviter les débats sémantiques sans fin, pour revenir aux finalités fondamentales. Il s’agit de satisfaire conjointement au moins deux enjeux, sans les opposer :

- la souveraineté alimentaire, qui impose de ne pas porter atteinte à notre production agricole

- et la souveraineté énergétique, qui nous dicte de ne pas nous priver de production d’électricité photovoltaïque compétitive, chaque fois que cela est possible sans porter atteinte à notre production agricole.

Dans cet esprit, un projet PV sur terra agricole, qui apporte un service (direct ou indirect) à l’agriculture est souhaitable. Un projet PV qui ne nuit pas à la production agricole, tout en apportant des ressources financières stables à l’exploitation est également souhaitable.

Nous espérons que les débats législatifs qui s’ouvrent éviteront 2 écueils :

- Un laxisme, qui conduirait à laisser des installations PV qui porteraient atteinte à la production agricole,

- Une sur règlementation, qui par crainte d’autoriser des projets nuisibles, finirait par priver la France d’un énorme potentiel de production d’électricité photovoltaïque à un prix compétitif.