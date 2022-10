A Bours dans les Hautes-PyrÃ©nÃ©es, une ancienne carriÃ¨re devient productrice dâ€™Ã©lectricitÃ© verte !

La SEM Ha-Py Energies du SDE65, la Commune de Bours et le producteur d’énergie renouvelable Urbasolar ont inauguré jeudi 13 octobre dernier la centrale solaire localisée sur la commune de Bours. Un site dégradé revalorisé en centrale solaire !

C’est sur les terrains communaux et privés d’une ancienne carrière de sables et de graviers exploitée par la société des Sablières des Pyrénées de 1970 à 1995, que la centrale solaire de Bours a vu le jour donnant ainsi un nouveau visage à ce site longtemps laissé en friche.

Et la décharge sauvage de devenir un espace de production d’électricité verte

En effet, suite à la fermeture de la carrière, les terrains ont été remblayés et utilisés comme décharge sauvage jusqu’en 2022. Consciente du caractère dégradé de ces terrains, le projet photovoltaïque est né de la volonté de la commune de Bours de réhabiliter ce site en le convertissant en espace de production d’énergie verte. Réalisé en collaboration avec la SEM Ha-py Energie du SDE65, ce projet de territoire illustre parfaitement la volonté des acteurs locaux de s’engager en faveur de la transition énergétique et de répondre aux politiques nationales de réduction de gaz à effet de serre. Le groupe Urbasolar a été choisi pour assurer le développement, le financement, la construction et l’exploitation de la centrale solaire. Plus de 11 000 panneaux solaires d’une puissance totale de 5 MWc ont été installés sur 5.6 hectares de terrain. Les modules produiront chaque année plus de 6 200 MWh, soit la consommation annuelle de plus de 3 000 personnes !

Une centrale solaire en faveur de la biodiversité

Urbasolar accorde une attention particulière à l’insertion paysagère de ses projets, ainsi qu’au maintien et au développement de la biodiversité locale. La centrale solaire est bordée par la rivière Adour, classée Zone Natura 2000. Aussi, Urbasolar a fait le choix de préserver le site naturel et de créer de réels espaces de vie pour la faune et la flore locales. Une haie arborée, lieu d’habitat de nombreuses espèces, a été conservée entre la centrale et la rivière. La clôture qui borde la centrale est également équipée d’ouvertures « passe-faune » pour ne pas porter atteinte à la libre circulation des espèces. Les zones humides, déjà présentes aux abords de la centrale, ont été évitées à des fins de préservation et de développement des populations d’amphibiens et de reptiles qui bénéficient d’ailleurs de gîtes installés sur la centrale. Enfin, un suivi écologique sur le long terme sera par ailleurs mené sur ces populations pendant toute la durée de vie de la centrale. Le caminadour, chemin pédestre longeant l’Adour, permettra aux visiteurs de profiter pleinement de cette biodiversité retrouvée !

Encadré

Quid de la SEM Ha-Py Énergies ?

La SEM Ha-Py Énergies, société d’investissement des collectivités des Hautes-Pyrénées dans la production d’énergies renouvelables a été créée par délibération du conseil syndical du Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes-Pyrénées du 7 février 2020. Cette société de droit privé, dont le SDE65 est l’actionnaire principal, permettra d’investir massivement dans des projets de production d’énergies renouvelables (solaire, hydraulique, méthanisation, hydrogène …) en Hautes-Pyrénées. Le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées a rejoint la structure en 2021 à hauteur de 25%. Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne est le troisième actionnaire, présent dès la création de la société à hauteur de 15%. La société est dotée à ce jour d’un capital social de 2 000 000 d’euros.