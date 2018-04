Reportage/Qualiconsult : les installations solaires vues du ciel

Fin mars, le bureau perpignanais du groupe Qualiconsult a convié des professionnels du bâtiment et de l’énergie solaire à Aimé Giral, l’antre sportif de l’USAP, mythique club de rugby catalan. Objectif de cette visite : présenter l’activité drone de l’entreprise avec à la clé un survol des membranes photovoltaïques posées sur les tribunes du stade. De quoi jauger le potentiel de l’outil volant avec en toile de fond le pic Canigou enneigé !

Aux heures de match, le stade Aimé Giral bouillonne et résonne de la furia catalane, celle qui transcende les joueurs et qui fait de ce stade une référence unique en termes d’ambiance dans la France du rugby. Ce matin de printemps, le silence règne dans la cathédrale sportive. Seul un léger bourdonnement fend l’air. Dans le bleu azur du ciel catalan, un drone survole les tribunes pour capter les images des membranes photovoltaïques qui recouvrent la tribune Goutta, une gloire locale de ce club. En quelques minutes à peine, le drone balaie les toitures pour capter les moindres défauts et les petites salissures intempestives qui dégradent la production de la centrale photovoltaïque. Une démonstration pour prouver que le drone est devenu un véritable outil de contrôle au service des professionnels du solaire !

Pour une expertise à l’instant T

Créé à Perpignan il y a un peu plus de 35 ans par un ingénieur visionnaire, le groupe Qualiconsult est devenu l’un des plus importants bureaux de contrôle de la construction en France et à l’international comptant plus de 150 agences dans le monde dont 75 dans l’Hexagone. Le groupe est par exemple très présent dans les Emirats dans le contrôle de la fabrication des tours qui s’élèvent en masse au pays de l’or noir. Spécialisé dans l’exploitation et la sécurité des bâtiments, Qualiconsult n’a eu de cesse de diversifier ses activités pour répondre aux besoins formulés par ses clients. Dernière en date, l’activité inspection technique par drone lancée en 2015 qui permet à Qualiconsult d’ajouter une précieuse corde à son arc. « Utiliser un drone, c’est pallier les problèmes d’accessibilité en toute sécurité tout en gagnant du temps lors de l’inspection. En quelques minutes à peine, on balaie l’ensemble d’une toiture photovoltaïque. Au-delà de la vitesse et de la facilité d’accès, le drone est aussi le moyen de détecter les défauts à l’instant T, une réponse aux besoins de plus en plus prégnants d’immédiateté dans la maintenance préventive des installations » souligne Fabrice Devoyon, responsable de la Direction du développement de Qualiconsult.

Détection des hot-spots et des micro-fissures

Et la démonstration de vol de drone effectuée dans le stade Aimé Giral au-dessus des tribunes recouvertes de membranes photovoltaïques a apporté la preuve indubitable de l’efficacité de la méthode. L’agilité du drone pour glaner les informations jusqu’aux codes barre d’un panneau, et pour repérer les défauts dans les moindres interstices en quelques secondes ne laisse planer aucun doute. En visuel avec une caméra numérique ou en inspection par thermographie avec une caméra infrarouge, le drone de Qualiconsult déniche les fientes d’oiseaux, les hot spots, les micro-fissures qui altèrent la production. « Pour les grandes centrales au sol, l’inspection est réalisée après programmation des données et points GPS. Le drone évolue seul suivant un tracé et balaie l’ensemble du champ en une trentaine de minutes en n’oubliant aucun panneau » poursuit Fabrice Devoyon qui compte désormais quatre pilotes dans ses équipes pour couvrir l’ensemble du territoire national. Au-delà de l’analyse de la performance et du rendement des modules PV, l’utilisation du drone est pertinente dans de nombreuses applications : vérification avant une mise en service type Consuel, assistance à la conception, relevés de terrain, avancement de chantier « Il est important de noter que les équipes de Qualiconsult sont aussi capables de faire du curatif lorsqu’un défaut est détecté à l’instant T. Nous sommes en mesure de régler le problème, au moins en partie, avant le passage d’une unité de maintenance. C’est aussi cela la force de notre service conclut Fabrice Devoyon qui verrait bien, en bon rugbyman, son activité drone propulsée dans le Top 14 de la maintenance préventive. A l’instar de l’USAP dans le rugby

Encadré

Qualiconsult en quelques chiffres

Le groupe compte 2 700 collaborateurs sur 150 agences. Il est présent en France, en Corse, dans les DOM-TOM et à l’International. Le groupe met en avant ses trente cinq ans d’expérience.

