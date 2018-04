MOBASOL T, la premiÃ¨re table de jardin photovoltaÃ¯que by MOBASOLAR

Ayant pour vocation de « sortir le photovoltaïque des toits », MOBASOLAR continue d’innover avec le lancement de leur première table d’extérieur solaire baptisée « MOBASOL T ». Les équipes MOBASOLAR sont parties d’un constat simple : une table de jardin n’est utilisée que 5% dans l’année. Alors pourquoi ne pas en profiter le reste du temps pour produire sa propre électricité ?

Située en extérieur toute l’année, la table solaire nouvelle génération permet d’optimiser considérablement une table de jardin « classique ». En plus d’être utilisée comme table pour des repas ou des activités extérieures, elle produit de l’énergie électrique qui peut être autoconsommée immédiatement grâce à ses prises et redirigée dans l’alimentation de la maison. Élégante, robuste et durable, elle produit environ 250 kWh/an, soit la consommation d’un réfrigérateur.

Grâce à sa conception optimisée et minimaliste, elle est très facile d’utilisation et d’installation par son propriétaire. Pour cela, il suffit de la brancher à une prise de courant protégée par l’intermédiaire du câble intégré le long de la patte de table. Aucune installation électrique n’est nécessaire. Ainsi, la production de la table solaire est directement injectée dans l’habitation et permet d’alimenter les appareils domestiques (réfrigérateur, congélateur, appareils en veille, box, etc.)

Acheter une table solaire pour réduire sa facture électrique de 10% par an

Sachant qu’un ménage consomme en moyenne 3 000 kWh/an, avec sa quantité d’énergie produite, la MOBASOL T permet de réduire sa facture d’électricité de près de 10% chaque année. En plus de son panneau photovoltaïque robuste servant de plateau, elle est composée de 2 ports USB et d’une prise classique pour permettre aux personnes installées autour d’elle de pouvoir recharger téléphone, tablette ou y brancher un barbecue ou une plancha ! Utilisable en table de jardin par beau temps, la MOBASOL T produit de l’énergie toute l’année, en été comme en hiver. Conçue pour rester en extérieur, elle supporte les températures extrêmes : fortes chaleurs, neige, grêle, etc. Allez, à table !

Encadré

Caractéristiques techniques

Puissance 300 Wc

Hauteur 775 mm

Largeur 998 mm

Longueur 1 660 mm

Poids 40 kg

Production 250 kWh/an

