Canicule/Climatisation : le nuclÃ©aire en surchauffe, les tarifs de lâ€™Ã©lectricitÃ© en hausse

En cet Ã©tÃ© caniculaire 2026, lâ€™Ã©lectricitÃ© bondit de +4,11 % sur les prix de 2027 et +10,35 % sur le contrat d’aoÃ»t 2026. Le contrat du mois prochain (aoÃ»t) est passÃ© de 64,33 Ã 70,99 â‚¬/MWh. Le calendaire 2027 a progressÃ© de 57,60 Ã 59,97 â‚¬/MWh, tandis que le calendaire 2028 est restÃ© stable Ã 50,43 â‚¬/MWh. La hausse est nette sur le court terme, plus mesurÃ©e sur les Ã©chÃ©ances longues.

Deux fondamentaux se conjuguent. La chaleur augmente la demande de climatisation. Et la disponibilitÃ© du parc nuclÃ©aire franÃ§ais a reculÃ©, de 44 Ã 38 GW : EDF a rÃ©duit la production de trois rÃ©acteurs (Golfech sur la Garonne, Bugey sur le RhÃ´ne, Chooz sur la Meuse) parce que la tempÃ©rature des riviÃ¨res menace de dÃ©passer les limites lÃ©gales de rejet thermique, fixÃ©es pour protÃ©ger les milieux aquatiques. Jusqu’Ã cinq rÃ©acteurs sont concernÃ©s, et le ministÃ¨re de l’Ã‰conomie a accordÃ© une dÃ©rogation temporaire sur le RhÃ´ne, autour de Bugey, jusqu’au 20 juillet pour sÃ©curiser le rÃ©seau. RTE, le gestionnaire du rÃ©seau, a indiquÃ© que la capacitÃ© disponible reste suffisante pour couvrir la demande.

Le mÃ©canisme de formation du prix explique la hausse. Le prix de l’Ã©lectricitÃ© se cale sur le coÃ»t de la derniÃ¨re centrale appelÃ©e pour Ã©quilibrer le rÃ©seau. Avec moins de nuclÃ©aire disponible et une demande de climatisation en hausse, cette derniÃ¨re unitÃ© est plus souvent une centrale au gaz, dont le coÃ»t est plus Ã©levÃ©. La France Ã©tant interconnectÃ©e avec l’Allemagne et l’Italie, aux mix plus fossiles, les prix franÃ§ais suivent aussi ce mouvement. La chaleur et la sÃ©cheresse pÃ¨sent par ailleurs sur la production hydraulique. Ces contraintes reposent sur des conditions mÃ©tÃ©orologiques encore susceptibles d’Ã©voluer. Dans ce contexte, lâ€™Ã©nergie solaire apporte une large contribution dans la satisfaction de la demande en journÃ©e.