Reportage/LÃ  oÃ¹ il y a de lâ€™ ECOLOGENEÂ®, il y a du plaisir

L’équipe ECOLOGENE® conçoit sur-mesure et installe clé en main partout en France des générateurs autonomes de production d’énergie solaire constitués de batteries de secondes vies venant des véhicules électriques et de panneaux photovoltaïques reconditionnés. Autour d’une certaine idée vertueuse de l’économie circulaire ! De quoi briguer un trophée de l’innovation au salon Energaia, catégorie circularité ?

Fixes ou mobiles, faciles à transporter, prêts à brancher, capables de fournir de 0,5 à 180 kVA (de 1 à 360 kW en puissance maximale) en courant monophasé ou triphasé selon le générateur, les ECOLOGENE® sont en capacité de répondre à des solutions hors réseau quasi infinies et s’adressent à tous. Depuis 2011, ECOLOGENE® permet ainsi de produire localement de manière durable de l’énergie propre qui sera stockée et consommée localement. L’utilisateur maîtrise sa production et sa consommation d’énergie.

Sans émission, ni nuisance sonore ou olfactive : un véritable agrément

« Afin d’illustrer l’intérêt de nos solutions sur un chantier pour une grande entreprise internationale qui utilise habituellement un groupe électrogène consommant 500 litres de gasoil par jour, grâce à l’hybridation avec des panneaux solaires, près de 30 tonnes d’émissions de CO2 ont été évitées en 30 jours. Cela correspond à environ 230 000 km parcourus par un véhicule diesel émettant 130 g de CO2 par kilomètre, soit 298 fois la distance entre Paris et Marseille » analyse Vincent Theven -Président et créateur des Ecologène. L’innovation se distingue par des générateurs faciles à installer et prêts à l’emploi, nécessitant peu de maintenance. Ils assurent un fonctionnement continu 24/7/365 sans émission, ni nuisance sonore ou olfactive. Un véritable agrément ! Un retour d’expérience récent a révélé l’impact positif de la solution ECOLOGENE® sur la santé des travailleurs. La transition vers ces solutions a significativement amélioré leur confort de travail, réduit le stress et le risque de brûlure. Conçus pour la production continue d’électricité en autoconsommation partielle ou totale, les générateurs de la gamme ECOLOGENE® intègrent des modules de batteries reconditionnées, testées et certifiées en capacité rechargées par des panneaux photovoltaïques de seconde vie.

Vers un marché international