Enogrid/Bohr Energie : un partenariat pour accompagner les producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ© vers l’autoconsommation collective

Enogrid, spécialiste de l’autoconsommation collective en France et Bohr Energie, agrégateur 3.0 de centrales de production électrique renouvelable, signent un partenariat inédit. L’objectif est de répondre à la demande croissante des producteurs en valorisation marché intéressés par l’autoconsommation collective. Ce partenariat permet d’apporter une solution clé en main aux producteurs qui souhaitent valoriser leur production localement.

Créée en 2018, Enogrid est une société spécialisée en autoconsommation collective qui ambitionne de rendre les circuits courts de l’électricité renouvelable et décentralisée accessibles à tous. L’entreprise développe des solutions et des outils innovants pour offrir une gamme complète de services aux porteurs de projet : formation, étude de projet avec le simulateur EnoLab, accompagnement, aide au recrutement des consommateurs via la plateforme Mon énergie Collective et gestion d’exploitation via l’outil logiciel EnoPower.

Des compétences créatrices de synergies

Enogrid est l’un des référents de l’autoconsommation collective en France. L’entreprise a déjà accompagné plus de 370 projets à différentes étapes de leur mise en œuvre. Bohr Énergie est une entreprise française fondée par des producteurs, dédiée à l’accompagnement des producteurs indépendants d’énergie renouvelable, en les aidant à valoriser leur production. Elle fait l’intermédiaire entre les producteurs et le marché de l’énergie, gérant ainsi la valorisation de l’électricité tout en assurant le rôle de responsable d’équilibre. En plus de ses services d’agrégation, l’entreprise propose un logiciel innovant de suivi de la performance financière inclus dans toutes ses offres. Bohr Energie et Enogrid s’associent pour répondre à la demande croissante des producteurs d’électricité renouvelable en autoconsommation collective. Ensemble, ils proposent une offre clé en main, adaptée aux défis techniques et organisationnels de ce marché. Ainsi, Bohr Energie renforce son offre en facilitant la mise en œuvre et la gestion de projets d’autoconsommation collective, via les outils et l’expertise d’Enogrid. « L’autoconsommation collective monte en puissance et ce n’est qu’un début. Pour réussir à massifier le modèle, l’un des enjeux est qu’il soit accepté par l’ensemble des acteurs de l’écosystème. Ce partenariat inédit avec un agrégateur va dans ce sens et Enogrid est très heureux de collaborer avec Bohr Energie, avec qui nous partageons les valeurs de transparence et la volonté de favoriser le développement des circuits courts de l’électricité. » explique Rémi Bastien, président d’Enogrid.

Un marché en pleine évolution qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs de l’écosystème

Avec le développement rapide de l’autoconsommation collective, le marché de l’électricité en France est en pleine évolution et nécessite la mobilisation de tous les acteurs de l’écosystème. Historiquement, les producteurs d’électricité renouvelable avaient deux perspectives de valorisation : les mécanismes d’obligation d’achat, ou les marchés spot et à terme. Mais depuis 2018, le modèle de l’autoconsommation collective (réservé aux centrales de production dont la puissance est inférieure à 3MW) offre de nouvelles perspectives de valorisation économique. Aujourd’hui, grâce à ce partenariat stratégique avec Enogrid, Bohr Energie devient le seul agrégateur en France pouvant offrir aux producteurs d’énergie renouvelable une offre clé en main sur l’autoconsommation collective. De plus, l’entreprise assure la meilleure valorisation possible de leur centrale. Cette offre s’adresse également aux producteurs lauréats des appels d’offres CRE afin d’apporter des revenus supplémentaires aux centrales en complément de rémunération. « Chez Bohr Énergie, nous nous engageons à rendre l’autoconsommation collective simple, transparente et profitable pour tous. Notre partenariat avec Enogrid nous permet d’offrir des solutions de suivi avancées, donnant à chaque participant, qu’il soit producteur ou consommateur, une vision claire et précise des bénéfices financiers de son implication. Nous sommes ravis de collaborer avec Enogrid afin d’offrir à nos clients des outils de pilotage intuitifs qui favorisent une gestion équitable et durable des ressources. » explique Julien Haure, co-fondateur et CEO de Bohr Energie.