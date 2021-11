Reportage/Goodwe Ã  la conquÃªte du marchÃ© franÃ§ais, lâ€™innovation en bandouliÃ¨re

Confortablement installé dans le Top10 mondial des fabricants d’onduleurs, le groupe chinois Goodwe a jeté son dévolu sur le marché français depuis le printemps 2021 en s’implantant dans l’Hexagone. Avec un objectif ambitieux : 20% de parts de marché tous secteurs confondus !

Présent dans les principaux pays européens, l’entreprise Goodwe, créée en 2010 en Chine, est encore méconnue en France. Plus pour longtemps ! L’entreprise qui dispose d’une capacité annuelle de production de 20 GW d’onduleurs mais aussi de 400 MWh de batteries, est en train de déployer ses ailes sur le marché français. « L’heure est venue pour nous de pénétrer le marché français, un marché complexe mais oh combien stratégique car à fort potentiel. Nous pensons que nous arrivons au bon moment avec les bons produits. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour atteindre nos objectifs » assure Sébastien Bordonné, country manager France recruté au mois d’avril dernier pour structurer la filiale et développer la marque.

Une exceptionnelle profondeur de gamme

Pure player du photovoltaïque, Goodwe coté à la bourse de Shanghai depuis le 4 septembre 2020 s’est imposé comme une référence mondiale de l’onduleur et du stockage en puisant sa force dans l’innovation. Le groupe qui compte 3 000 salariés dans le monde, emploie plus de 500 ingénieurs au sein de son seul département innovation. Cette culture de l’innovation se retrouve dans l’exceptionnelle profondeur de gamme que propose Goodwe à ses clients ou « plutôt à nos partenaires comme nous aimons les appeler » dixit Sébastien Bordonné. « Nous allons de l’onduleur de 700W grand comme une feuille A4 à la machine de 250 kW en 1500 volts idéale pour les centrales au sol en passant par des produits de 100 kW à 120 kW, en monophasé ou en triphasé, parfaits pour le marché ouvert par le nouvel arrêté S21. Notamment pour des puissances entre 100 et 300 kW tout en restant en basse tension en dessous des 250 kVA » précise Richard Kieber Marketing Manager Europe. Sur le résidentiel, Goodwe n’est, ni plus ni moins, que le premier fabricant mondial en 2019 de solutions d’onduleurs hybrides avec stockage et pilotage du back-up. Autour d’une gamme comprise entre 3 kW et 10 kW. Sur les centrales au sol, Goodwe a également une carte à jouer et une forte expérience avec la réalisation de centrales allant de 2Mw à 20 Mw en Europe et jusqu’à 40Mw pour une ferme solaire en Asie. Et ce même si en positionnement tarifaire l’entreprise n’est pas la moins chère. S’il fallait faire l’analogie avec la métaphore automobile, on pourrait volontiers dire que Goodwe est la « Volkswagen » du solaire.

La différence se fait dans le service

Pour pénétrer le marché français, Goodwe renforce sa visibilité avec la volonté de ceux qui ne laissent rien au hasard. L’entreprise exposera ses produits et son savoir-faire lors des salons Energaia de Montpellier et Be Positive de Lyon. Elle vient d’étendre le partenariat européen signé avec le distributeur Krannich Solar à la France. « Nous sommes en discussion avec deux autres majors players de la distribution pour début 2022 afin de renforcer encore notre présence » confirme Sébastien Bordonné. En 2015, Goodwe a ouvert une Solar Academy pour éduquer et former les distributeurs et installateurs partenaires aux arcanes de l’énergie solaire et aux caractéristiques techniques des produits Goodwe. Aujourd’hui, Goodwe dispose pour son SAV européen d’un stock tampon à Rotterdam, et bientôt également en France. Avant la fin de l’année ! L’implantation du siège de la filiale dans le Sud de la France devrait suivre rapidement. Sur le plan technique, une hot line a été mise en place et des équipes françaises sont d’ores et déjà opérationnelles sur le territoire. « Ne nous leurrons pas, dans nos métiers, la différence se fait essentiellement sur le service. Nous mettons tout en œuvre pour assurer un SAV et une qualité de services au top. Goodwe, cela veut dire we are good, à nous ne pas trahir notre ADN et ce que nous sommes, dans le respect des valeurs et de l’humain » conclut Sébastien Bordonné. Autant d’arguments susceptibles de conquérir particuliers et professionnels de plus en plus intéressés par l’énergie solaire et ses vertus économico-écologiques ! Good for you, Good for the planet, Goodwe…

Encadré

Prix et récompenses

GoodWe a obtenu six prix consécutifs du TÜV Rheinland “All Quality Matters”. Elle est la seule entreprise au monde à avoir reçu le label “TOP BRAND PV INVERTER” décerné par EUPD Research pendant cinq années consécutives. De plus, d’après le rapport publié par Bloomberg en novembre de cette année, Goodwe a été classée comme l’entreprise la plus stable financièrement de l’industrie des onduleurs. De belles références !