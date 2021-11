BtoBuild, le rendez-vous Business et Innovation du BÃ¢timent durable Ã  Montpellier

L’événement BtoBuild aura lieu vendredi 3 décembre 2021 à Montpellier, Cité de l’Economie et des Métiers de Demain. Organisée par l’agence régionale AD’OCC et Envirobat Occitanie, BtoBuild est la journée rencontre Business et Innovation du Bâtiment durable. Au programme :

Plus de 300 rendez-vous qualifiés BtoB en présentiel planifiés en amont pour rencontrer vos futurs partenaires techniques et commerciaux pour vos projets d’innovation.

Toute la journée, des conférences et tables-rondes avec des experts du secteur du bâtiment sur de nombreuses thématiques comme l’intégration des EnR au bâti.

server.matchmaking-studio.com/fr/BtoBuild2021