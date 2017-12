Reportage/1er Festin Photonique de l'histoire : soleil en bouche

Dimanche 17 décembre dernier, a été organisé le 1er Festin Photonique à La Piscine sur le quai de port de Marseille. « Nous avons réussi l’exploit de festoyer aux photons à J-4 du solstice d’hiver avec 3 BBQ solaires. Quand on réalise un tel festin solaire dans les pires conditions d’ensoleillement de l’année, cela veut dire que nous allons exceller en 2018 alors qu’à Marseille l’été dure plus de 6 mois. Ainsi, la saison de cuisine solaire 2018 de Les Festins Photoniques s’annonce radieuse, délicieuse et conviviale » se réjouit déjà Richard Loyen délégué général d’Enerplan et amoureux de cuisine solaire.

Ce dimanche, la cinquantaine de convives du brunch de La Piscine se sont régalés avec l’émincé de pintade en nage de bisque de homard relevée d’un tour de moulin de graines de coriandre, mijoté au soleil. Pedro a bien réussi sa réduction de bisque avec les jus de cuisson dans le four solaire, qui a servi à napper les rondelles de boudin blanc, un pur délice fondant en bouche. Les convives étaient ravis et très curieux de cette technologie solaire qui permet la cuisson sans feu ni flamme ni électricité. Cela a fait rêver petits et grands qui ont goûté la puissance du soleil.

Le plus beau retour de ce festin est de Clélia solar girl de 4 ans 1/2 qui est revenue du brunch en disant maman, aujourd’hui j’ai mangé du soleil. Cette réflexion enfantine enchante « Cela fait sens d’œuvrer pour améliorer le monde qui s’offre aux nouvelles générations, tous des solar natives Succès avéré et mérité donc pour ce 1er festin convivial. C’est prometteur pour 2018 où Les Festins Photoniques seront un amour de cuisine pour MP2018. Nous sommes convenus de faire de bonnes choses ensemble pour parler au ventre et éclairer les esprits. Rejoignez l’association Les Festins Photoniques pour partager de bons moments, vous régaler les papilles et participer à propager la cuisine solaire créative » conclut Richard Loyen.

Pour adhérer à l’association…