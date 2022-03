Rencontres EVER Monaco 2022 du 27 au 29 avril 2022 : demandez le programme !

EVER Monaco est une manifestation traitant de la mobilité durable et des énergies renouvelables. Lancée en 2006 dans un esprit avant-gardiste, elle bénéficie du soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Les rencontres EVER 2022 réuniront les plus grands acteurs de la mobilité durable et des énergies renouvelables. Trois jours d’échanges et d’informations pour tous !

La 17ème édition d’EVER Monaco sera accompagnée, comme chaque année, de tables rondes de haut niveau reprenant les thématiques de l’exposition. Ces conférences, gratuites et accessibles à tous, favorisent les échanges et les débats entre le monde académique, les collectivités locales, les industriels, les principaux acteurs de la Mobilité Durable, de la Transition Énergétique et des « smart solutions », notamment pour une vie urbaine plus sereine sur le plan environnemental. Avec un regard tourné vers l’avenir des transports et de la transition énergétique, les participants viendront exposer leur vision de la mobilité de demain, avec l’objectif de partager essais, études et nouvelles opportunités de convergence.

Un programme de haut niveau

Après une introduction réalisée par Christophe Bonnery, Président de l’International Association for Energy Economics, Directeur à l’École d’Économie de Paris, Laura Cozzi, Chief Energy Modeller au sein de l’Agence Internationale de l’Energie, livrera un exposé sur les prospectives énergétiques à l’horizon 2050. Ensuite s’enchaîneront les tables rondes sur des sujets variés et accessibles à tous. D’autres thématiques d’avenir, comme le Véhicle to Grid, l’arrivée des poids lourds et des bus décarbonnés, ou encore l’impact du thermique vers l’électrique, seront d’autres grands thèmes de sociétés qui seront abordés par les conférenciers. Des échanges nourris qui ouvriront un espace de dialogue direct avec des intervenants de renom, des chercheurs, des décideurs et des partenaires de l’industrie. Les rencontres EVER Monaco sont organisées avec l’Association Internationale des Économistes de l’Énergie (IAEE), en collaboration avec la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), l’AVERE France et la CCI Nice Côte d’Azur. EVER Monaco répond aux strictes normes du label Monaco Safe, qui permettra à tous de bénéficier des meilleures conditions sanitaires tout au long de la manifestation.

www.ever-monaco.com/wp-content/uploads/2022/02/PROGRAMME-PROVISOIRE-FRANCAIS-EVER-2022-002.pdf