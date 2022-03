Fonroche Lighting remporte un nouveau marchÃ© de 67 000 lampadaires solaires pour Ã©quiper 265 localitÃ©s SÃ©nÃ©galaises

Le 26 février dernier, le Ministre sénégalais des finances et du budget a signé l’acte d’engagement, pour Fonroche Lighting, du contrat de fourniture et d’installation de 67 000 lampadaires solaires pour le Sénégal. Suite au succès de la première phase du projet en 2018, qui avait déjà permis d’éclairer un tiers du Sénégal, l’entreprise Lot-et-Garonnaise, leader mondial de ce secteur, poursuit son ascension en remportant un nouveau grand marché en Afrique. Et la lumière fut !

Les lampadaires autonomes de dernière génération fabriqués à Agen (47) éclaireront des routes, chemins et places de villages dans 265 localités sénégalaises les plus reculées. Près de 6 millions de personnes en bénéficieront. Avec un rythme de pose de 1200 lampadaires installés par semaine en moyenne, Fonroche Lighting prévoit un début de pose en octobre 2022. Un chantier qui devrait durer moins de 3 ans.

Historique de la collaboration

En 2018, Fonroche Lighting remportait le plus grand marché d’éclairage solaire au monde : 50 000 lampadaires solaires pour le Sénégal. Installés en moins de 2 ans, les lampadaires solaires font désormais partie du paysage du pays et ont changé à jamais la vie des Sénégalais. Une étude interne, réalisée auprès de plus de 600 habitants a montré :

• Une baisse de 85 % des accidents de la circulation sur les axes nouvellement éclairés,

• Une réduction du sentiment d’insécurité avec 65 % des personnes interrogées qui déclarent oser sortir la nuit dans ses zones,

• Un accroissement des activités économiques avec 60 % des commerçants installés dans les zones éclairées qui ont vu leurs revenus augmentés, notamment grâce à la poursuite de leurs activités en nocturne.

Implanté dans le pays depuis 2019, Fonroche Lighting a recruté et formé des dizaines de personnes à l’assemblage et à la pose des candélabres solaire au siège de sa filiale à Dakar. Un centre de monitoring est également présent, pour centraliser toutes les données des parcs de lampadaires en place et surveiller leur bon fonctionnement, en collaboration avec le Maître d’ouvrage du projet.

Nouvelle distinction pour Fonroche à l’international

Initié par l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER), sous l’égide du Ministère du Pétrole et des énergies Sénégalais, le programme en question a pour but de généraliser l’utilisation de l’éclairage public solaire sur l’ensemble du territoire national. Après avoir mené la phase une du projet avec succès, Fonroche Lighting gèrera la phase 2 qui comprend la fourniture et l’installation de 67 000 lampadaires solaires supplémentaires dans le pays. Ce nouveau projet de plus de 121 M€ s’accompagnera d’un financement pour le Gouvernement du Sénégal porté par BPI France Financement et Société Générale. « C’est une nouvelle distinction pour Fonroche Lighting, qui amorce le pas d’une année riche en projets ! Ce nouveau grand chantier au Sénégal est la continuité de plusieurs années d’activités et d’investissement dans le pays. La compétitivité de nos solutions d’éclairage et l’expertise technique de nos équipes ont encore fait la différence ! Aussi, cela représente plusieurs mois de visibilité industrielle et économique, qui vont nous permettre de consolider nos investissements et renforcer nos équipes. » commente Laurent Lubrano, Directeur Général de Fonroche Lighting.

Encadrés

Chiffres clés du projet Sénégal phase 2

• 67 000 lampadaires solaires • 121 M€ d’investissement • 265 localités sénégalaises • Début du chantier en octobre 2022

Quid de Fonroche Lighting en France ?

En France aussi, le déploiement s’accélère Avec 600 nouvelles communes françaises par an équipées par Fonroche Lighting, le marché français de l’éclairage public est en pleine métamorphose. Le choix de solutions durables et à faible consommation d’énergie devient aujourd’hui la norme pour équiper les villes et villages français. Entièrement autonome et avec une forte puissance d’éclairage, les lampadaires solaires Fonroche équipent en moyenne 1400 nouveaux ouvrages chaque année en France, un chiffre en constante évolution ! L’entreprise va d’ailleurs très prochainement officialiser le lancement d’un service dédié à la rénovation globale de l’éclairage public des communes qui propose une étude détaillée permettant de réaliser d’importantes économies. Un service qui répond aux besoins des élus.