Réélection de Marko Topič, à la tête de l’ETIP PV : « Le solaire PV fournira 70% de l’énergie primaire mondiale en 2050 »

La Plateforme européenne de technologie et d’innovation pour le photovoltaïque (ETIP PV) a élu lors d’une réunion virtuelle du 23 septembre 2020 consacrée à la thématique : « L’avenir du système énergétique est électrique: l’avenir est au solaire PV », son président et deux vice-présidents pour le mandat 2020-2022. Marko Topič, professeur à l’université de Ljubljana, faculté de génie électrique et professeur affilié à l’université d’État du Colorado, a été réélu président de l’ETIP PV. Wim Sinke, Centre de recherche sur l’énergie des Pays-Bas, a été réélu Vice-président de l’ETIP PV. Roch Drozdowski-Strehl, directeur général de l’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF), a été élu nouveau vice-président de l’ETIP PV.

Marko Topič a déclaré: «Nous vivons une époque particulière et le photovoltaïque contribuera de manière significative à la transition énergétique propre. Je suis honoré de servir en tant que président de l’ETIP PV pour un autre mandat. Avec un engagement fort et un travail acharné, l’ETIP PV répondra aux grandes attentes et fera passer le PV d’une pierre angulaire au cœur du système énergétique pour le bénéfice de toutes les parties prenantes et des citoyens. Marko Topič poursuit : «Nous prévoyons que le solaire PV fournira 70% de l’énergie primaire mondiale en 2050. Le monde utilisera le solaire PV pour se déplacer, se chauffer, se rafraîchir, conduire des processus industriels respectueux de l’environnement et produire des carburants. Il sera déployé partout, dans des systèmes petits et grands, conçus pour la productivité et l’esthétique au besoin. L’Europe doit comprendre qu’il est d’un intérêt stratégique de rendre l’Europe indépendante des fournisseurs d’énergie étrangers. Seules les énergies renouvelables, et en particulier le solaire PV, peuvent offrir cette garantie pour l’Europe ».

Plaidoyer pour une industrie photovoltaïque européenne

Wim Sinke a indiqué : «L’électricité renouvelable sera le « principal combustible » de notre futur système d’énergie durable et le PV, avec l’énergie éolienne, sont les principaux fournisseurs. Il est essentiel d’atteindre les très importants objectifs mondiaux, européens et nationaux de réduction des émissions, mais aussi d’offrir de grandes opportunités économiques. Faire équipe et unir les forces entre les États membres et les groupes de parties prenantes permettra à l’Europe de réussir dans le déploiement à très grande échelle de systèmes photovoltaïques et dans la fabrication des éléments de base avancés, intégrés et circulaires nécessaires. Telle est, en bref, la raison d’être de l’ETIP PV, son bilan et son défi pour les années à venir. C’est pour moi un honneur et un plaisir de servir cette cause en tant que vice-président pour un autre mandat, avec le grand groupe de personnes actives dans et autour de l’ETIP PV.

Et Roch Drozdowski-Strehl de conclure : «Je suis très enthousiaste de rejoindre l’équipe de direction de l’ETIP PV et d’accompagner la chaîne de valeur stratégique du solaire PV dans sa future croissance attendue. La Commission européenne a annoncé très récemment son ambition de porter l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 55% d’ici 2030, et de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050. Pour y parvenir, il faut des mesures d’efficacité énergétique accélérées, une électrification plus poussée des secteurs actuellement alimentés par des carburants conventionnels et déployer plus d’énergies renouvelables plus rapidement. Exploiter pleinement le potentiel de la fabrication solaire européenne, tant du point de vue environnemental qu’économique, nécessite une politique adaptée, un cadre de financement et une intensification de la recherche et de l’innovation. Je m’engage à ouvrir la voie au décollage stratégique de l’industrie solaire en Europe. »