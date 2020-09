En période de COVID-19, la Chine devient le leader mondial des installations solaires PV avec environ 30 GW en 2020

Les blocages en tous genres générés par le COVID-19 ont considérablement perturbé le côté demande de la chaîne d’approvisionnement en énergie renouvelable. Bien que la Chine et les pays européens aient lentement repris leurs activités et assoupli les restrictions de confinement dirimant, l’impact du ralentissement économique mondial affectera le marché des énergies renouvelables. Le dernier rapport de GlobalData, “Thematic Research: Renewable Energy”, souligne que la réduction de la demande augmente l’incertitude du financement de projets, ce qui, à son tour, a un impact sur les délais de développement et freine la croissance. ”

Sneha Susan Elias, analyste principale de l’énergie chez GlobalData, commente: «Les accords d’achat d’électricité (AAE) ont et continueront de faire partie intégrante du soutien au déploiement des énergies renouvelables sans subventions gouvernementales afin que les entreprises atteignent leurs objectifs de durabilité. Les développeurs de projets dépendent des flux de trésorerie provenant des AAE, qui, dans certains cas, pourraient représenter l’ensemble de leur flux de revenus et servir de garantie pour les prêts destinés à soutenir les projets futurs. La réduction de l’activité industrielle due aux verrouillages a entraîné une baisse de la consommation d’énergie commerciale et industrielle, ce qui affecte les AAE existants. »

Dans ce contexte, et au milieu de la crise du COVID-19, la Chine est devenue un leader en termes d’installations solaires photovoltaïques (PV) et de production de panneaux solaires PV. Le pays possède la plus grande capacité d’énergie solaire installée de plus de 205 GW, contribuant à plus de 35% des installations mondiales. L’installation annuelle de la Chine devrait être d’environ 30 GW en 2020, mais l’épidémie est susceptible d’avoir un impact sur les installations solaires au cours de l’année.