REDEN Solar finalise avec succÃ¨s une opÃ©ration de refinancement de ses actifs franÃ§ais pour 270Mâ‚¬

RREDEN Solar annonce le succès de son opération de refinancement de la majorité de ses actifs français pour une levée totale de 270M€. Cette opération, copilotée par Vanessa Bodson, Responsable des Financements chez REDEN Solar, prend la forme d’un financement sans recours d’une durée de 17 ans arrangé par Société Générale et Groupe Crédit Agricole avec la contribution de Bpifrance. Elle restructure 92 emprunts historiques contractés auprès de 17 banques et concernant 150 centrales photovoltaïques en opération.

Vincent Wattignier, Directeur Financier du Groupe, déclare : « La qualité de nos actifs historiques et la confiance de nos partenaires bancaires nous ont permis de réaliser cette opération qui non seulement simplifie fortement la structure de la dette, en améliore les conditions économiques, mais aussi nous permet de dégager un excédent de trésorerie significatif. Cet excédent sera dans sa quasi-totalité destiné à financer l’accélération de la croissance du Groupe, notamment par le rachat de centrales et projets en France, au Portugal, et au Chili ».

« Nous sommes très satisfaits car ce dénouement illustre la reconnaissance du marché quant à la solidité et les perspectives d’avenir du Groupe REDEN Solar», complètent Gabriel Gauthier et Renaud Haberkorn, respectivement Investment Director chez INFRAVIA CAPITAL PARTNERS et Managing Partner d’EURAZEO PATRIMOINE. Sur cette opération, REDEN Solar a été conseillé par ASTRIS FINANCE et LINKLATERS.

A propos de REDEN Solar

Groupe familial créé en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne (47), renforcé par l’entrée au capital à hauteur de 39% d’Eurazéo entre 2010 et 2012, REDEN SOLAR a connu une forte croissance en France et à l’International, grâce au professionnalisme de ses équipes et à la parfaite maîtrise de chacune des étapes de développement des projets. En février 2017, Infravia (53%) et Eurazeo Patrimoine (47%) ont repris la totalité des activités solaires de Fonroche après la scission de la société. Ce partenariat d’investisseurs professionnels a réaffirmé l’ambition du groupe de se développer sur le marché à fort potentiel que représente l’énergie solaire photovoltaïque tant en France qu’à l’international. *

