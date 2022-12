REDEN et Lendosphere invitent les citoyens à financer la transition agricole et énergétique

Le Groupe REDEN annonce que deux campagnes de participatif sont en ligne sur Lendosphere pour financer deux serres agricoles photovoltaïques dans le Gard et le Tarn. Avec des objectifs respectifs de 152 000 euros et 516 000 euros, ces campagnes sont réservées aux habitants des départements d’implantation, le Gard et le Tarn, et à ceux des départements limitrophes*.

Par cette opération les habitants des départements concernés peuvent, s’ils le souhaitent, devenir actionnaires de serres agricoles photovoltaïques et contribuer ainsi à leur financement. C’est l’opportunité de participer à la transition environnementale des exploitations agricoles concernées par ces installations, en conciliant une production agricole de qualité et une production énergétique renouvelable.

Devenir actionnaire d’une serre agricole photovoltaïque

Ces serres photovoltaïques protègent les cultures des aléas climatiques et jouent un rôle majeur dans la gestion de l’eau. Elles permettent de rallonger les périodes de production en évitant les saisons creuses (décembre – mars) ou les sécheresses, tout en générant de l’électricité verte. Ces serres jouent également un rôle dans la pérennisation et la création d’emplois. Pour financer ces projets, les investisseurs doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere.

Associer culture maraîchère et production d’électricité

La serre photovoltaïque de Saze dans le Gard abritera une production de kiwis, culture atypique en parfaite corrélation avec les conditions sous serre. D’une puissance de 1 256 kWc, la serre couvrira l’équivalent de la consommation électrique de 768 personnes par an et permettra d’éviter l’émission de 56 tonnes de CO 2 chaque année. Les travaux commenceront fin 2022 et les investisseurs seront tenus informés des avancées du chantier et de la production de la serre.

Pour Olivier Bousquet, Responsables grands projets chez REDEN : « La serre photovoltaïque de Saze est un projet sociétal, qui prend en compte le contexte local et qui est ouvert à toutes les parties prenantes. Elle permettra de conjuguer les enjeux agronomiques et énergétiques, tout en répondant aux objectifs de développement durable. »

Solaire, bio, circuits courts : le bon cocktail