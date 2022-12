ENERGAÏA : un forum incontournable en 2022 pour tous les professionnels

L’édition 2022 du Forum des énergies renouvelables aura lieu les 7 et 8 décembre prochains au Parc des Expositions de Montpellier. Un pavillon dédié au bâtiment durable, un autre au transport et à la mobilité durables, la possibilité de rendez-vous d’affaires (nouveautés 2022), la présence inédite de Pôle Emploi et de structures régionales de formation, des conférences et tables rondes techniques : les organisateurs ont pensé cette 16ème édition afin que les professionnels repartent avec des solutions concrètes aux problématiques actuelles.

Chantiers prioritaires pour la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, le Bâtiment et le Transport Durables font l’objet de pavillons dédiés : 2 x 100 m² qui rassembleront sociétés et institutions spécialisées.

Deux pavillons thématiques : « Bâtiment durable » et « Transport et Mobilités Durables »

Le Pavillon « Bâtiment Durable » sera orienté autour de la construction bas carbone, l’aménagement de nouveaux quartiers, la rénovation et l’exploitation efficace des bâtiments.

Le Pavillon « Transport et mobilité durables » présentera des solutions d’efficacité énergétique dans une logique économique (baisse des factures, autonomie énergétiques), et s’inscrira dans les problématiques de logistique urbaine.

Le Pôle DERBI et CEMATER, deux partenaires historiques d’EnerGaïa disposeront également d’un pavillon pour cette édition 2022.

Des rendez-vous d’affaires ciblés

Le Forum EnerGaïa offre cette année aux visiteurs la possibilité de prendre des rendez-vous d’affaires suite à leur inscription, des rendez-vous ciblés selon leurs centres d’intérêts. Il s’agit là d’une véritable plus-value en termes de gain de temps et d’efficacité pour les visiteurs. Des conférences et tables rondes techniques pour tous les professionnels

Focus sur les métiers des ENR : présence de la Région Occitanie, Pôle Emploi, et de 12 structures de formation régionales

La Région Occitanie propose une politique ambitieuse en matière d’orientation, de formation et d’emploi. A ce titre, elle sera présente sur l’espace Emploi-Formation du Forum les 7 et 8 décembre et y accueillera toutes les personnes souhaitant obtenir des informations en lien avec leur parcours professionnel : orientation ou reconversion, formations (financement, aides, dispositifs) et emplois accessibles autour des métiers de la transition écologique et des énergies renouvelables. Les équipes de la Région pourront également apporter un premier niveau d’information autour de son offre de services aux entreprises.

Pôle Emploi sera également présent sur l’espace Emploi Formation. Des conseillers(ères) seront au service des entreprises pour échanger, les conseiller sur leurs besoins en recrutement et leur présenter l’espace Employeur pole-emploi.fr. Un espace partagé avec 12 structures de formation régionales qui ont répondu massivement présentes pour la 1ère fois dont trois Campus des Métiers et des Qualifications régionaux, et qui seront là pour renseigner et promouvoir la formation professionnelle dans les Métiers de l’Habitat, des Énergies renouvelables et de l’Éco-construction.

Une conférence plénière d’ouverture d’actualité pour « préparer le monde qui vient »

Cette 16ème édition du Forum EnerGaïa va se tenir dans un contexte de crise climatique et énergétique particulièrement aigüe. Sensibiliser sans affoler, alerter et positiver, envisager sereinement l’avenir et le construire durablement… Les organisateurs d’EnerGaïa 2022 ont pris le parti d’une édition particulièrement humaine qui devrait toucher chacun dans ses convictions les plus profondes.

Que signifie une sobriété adaptée aux limites écologiques de la planète ? Comment sortir d’une politique climatique de petits pas ? Une vraie transition énergétique est-elle seulement possible ? La plénière d’ouverture d’EnerGaïa abordera ces sujets avec trois personnalités invitées :

- Lucile SCHMID, co-fondatrice et vice-présidente du think tank La Fabrique écologique

- Jean-Baptiste FRESSOZ, historien des sciences, des techniques et de l’environnement, chercheur EHESS-CNRS.

- Bruno VILLALBA, professeur de science politique à AgroParisTech.

L’Art s’invite sur EnerGaïa 2022

Faire entrer l’art au sein du salon ! C’est à la suite de suggestions faites par des visiteurs et exposants en 2021 que les organisateurs du Forum ont initié cette démarche, inédite pour un salon professionnel. La SPL Occitanie Events s’est ainsi rapprochée de la Galerie Nicolas Xavier qui a tout de suite proposé l’artiste plasticien multidisciplinaire engagé Mathieu Lucas pour illustrer le thème de l’urgence climatique. Les oeuvres de Mathieu Lucas seront visibles dès l’accueil du Forum dans le Hall B2.

www.energaia.fr