REDEN, acteur de rÃ©fÃ©rence de la transition Ã©nergÃ©tique, choisit lâ€™ERP IFS Cloud pour accompagner sa croissance

IFS, entreprise mondiale de logiciels cloud en entreprise, annonce une nouvelle collaboration avec REDEN, producteur indépendant d’énergie renouvelable d’origine photovoltaïque, notamment sur la prise en charge et la gestion du cycle de vie d’une unité de production d’énergie photovoltaïque, depuis la conception jusqu’à la livraison, en allant jusqu’à l’exploitation et la maintenance de cet actif. Objectif ; dépoyer un modèle commun adaptable et scalable !

Créé en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne, le groupe REDEN est un spécialiste de la production d’électricité photovoltaïque présent dans 8 pays, qui se concentre sur le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques en France et à l’international. En pleine expansion, notamment en Europe du Sud et dans la région LATAM, REDEN avait besoin d’une solution adaptable et surtout d’un modèle opérationnel capable de soutenir ce déploiement et la montée en puissance de son activité.

Une solution intégrée

Dans un contexte de marché soumis à une forte pression concurrentielle et un cadre réglementaire très prégnant, il est primordial pour les acteurs du secteur de déployer un modèle opérationnel commun, adaptable et scalable, mais également en capacité de garantir une parfaite transparence des flux pour les différentes parties prenantes. Objectif principal de la mise en place d’IFS Cloud pour REDEN : fournir un modèle de données unique, intégré et évolutif pour l’ensemble des activités et entités du groupe permettant ainsi un alignement des processus en favorisant l’adoption des meilleures pratiques au sein de chaque filiale et entité commerciale. REDEN pourra ainsi gérer dans une seule et même solution intégrée, le cycle de vie complet des projets de construction et d’exploitation des centrales photovoltaïques tout en fournissant des rapports opérationnels et financiers adaptés au suivi des performances et à la gestion des flux de trésorerie.

Gestion de cycle de vie des projets

Alexandre Revol, France Country Manager d’IFS déclare : “ Nous sommes vraiment très fiers de cette signature avec REDEN, synonyme de notre engagement pour une industrie verte et un monde durable. C’est en effet déjà notre 5ème partenaire dans les énergies renouvelables et nous entendons poursuivre dans ce sens pour, avec tous ces acteurs, participer à l’élaboration du monde d’aujourd’hui et de demain. » « Nous sommes convaincus qu’IFS est le parfait ERP pour accompagner notre croissance et nos ouvertures de marché puisque nous avons choisi ce partenaire notamment pour son expertise dans notre secteur d’activité et sa parfaite compréhension de nos besoins métiers. Cela lui permet de proposer une solution adaptée à nos attentes, notamment en matière de gestion du cycle de vie de nos projets » commente Bertrand Combalbert, CFO du Groupe REDEN.