Le groupe UNITe poursuit son dÃ©veloppement Ã  lâ€™international avec la crÃ©ation de UNITe Pologne

Depuis plus de 35 ans, le groupe UNITe se donne pour mission d’unir besoin d’énergie et respect de l’environnement. Dans ce but, l’entreprise développe, construit et exploite des centrales de production d’électricité locale et durable : centrales hydroélectriques, parcs éoliens et installations photovoltaïques. Après avoir ouvert un bureau en Irlande en 2018, UNITe annonce la création d’une filiale polonaise : UNITe Polska.

La Pologne s’est engagée dans une transition énergétique destinée à réduire rapidement l’usage du charbon. L’expérience opérationnelle d’UNITe lui permettra de tenir un rôle important dans l’implantation des énergies renouvelables, photovoltaïque et hydroélectrique. UNITe s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux producteurs indépendants d’électricité décarbonée, locale et durable en France, avec plus de 60 sites ancrés dans les territoires. Dirigée par Alexandre Albanel et Stéphane Maureau, deux ingénieurs spécialisés dans les énergies, l’entreprise possède une expertise reconnue et une équipe très expérimentée. Grâce à son importante croissance en France, la société se déploie dorénavant dans d’autres pays d’Europe.

Le Groupe UNITe s’est implanté en Irlande en 2018 et cette année, c’est en Pologne qu’il ouvre une filiale ! UNITe Polska a pour dessein de développer le portefeuille de projets de l’entreprise en Pologne, avec pour objectif principal l’indépendance énergétique grâce au déploiement d’installations photovoltaïques et à l’achat de centrales hydroélectriques. À terme, l’état polonais espère pouvoir remplacer l’ensemble de ses centrales à charbon. L’ouverture en Pologne a été décidée avec une approche à long terme, dans la continuité de la vision et des valeurs d’UNITe. « Nous sommes reconnus en Pologne pour notre solide expertise dans la production des trois énergies renouvelables : hydroélectrique, éolienne et photovoltaïque. Grâce à la forte expérience de notre entreprise dans le développement de centrales photovoltaïques, en coopération avec les agriculteurs et les collectivités locales, UNITe saura tenir une place importante dans l’ambition polonaise de développer les énergies renouvelables. Nous y amorçons déjà des projets d’envergure ! », déclare Stéphane Maureau, Directeur Général du Groupe UNITe.

« L’équipe polonaise bénéficiera de nos compétences et de notre support, notamment pour les études techniques et les phases de construction. Nous pourrons l’accompagner en particulier sur les sujets agrivoltaïques dont nous nous sommes faits une spécialité », souligne Xavier Permingeat, Directeur de l’activité photovoltaïque France du Groupe. « Je suis ravi qu’UNITe s’intéresse au marché polonais, et de rejoindre cette équipe exceptionnelle. Le travail amorcé par notre équipe locale nous permet de viser un portefeuille de projets de plus de 150 MW de projets de qualité à court terme », explique Robert Trzaskowski, Country Manager de UNITe Polska.