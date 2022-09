Helexia fait pousser deux centrales photovoltaÃ¯ques sur la toiture du Decathlon Passy (74) Â« Mountain Store Â»

Helexia, acteur de la transition énergétique et carbone, accompagne les entreprises privées et publiques dans la mise en œuvre d’une consommation raisonnable et raisonnée de l’énergie. Partenaire de longue date de Decathlon France sur la partie accompagnement photovoltaïque, Helexia a entamé un nouveau partenariat avec l’enseigne pour la réalisation de la trajectoire énergétique du magasin Decathlon « Mountain Store » à Passy, en Haute-Savoie. Et le photovoltaïque d’y prendre sa part!

Engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la planète, Decathlon opère depuis plusieurs années sa transition afin de tendre vers l’utilisation d’une énergie 100% renouvelable dans ses magasins et ses entrepôts. Helexia accompagne Decathlon depuis plusieurs années dans le déploiement de la stratégie de réduction de l’empreinte carbone de l’enseigne.

Audit énergétique

Première étape dans la réalisation de la trajectoire énergétique du site Decathlon « Mountain Store », la réalisation de l’audit énergétique. Véritable état des lieux énergétique du magasin, l’audit permet d’identifier la répartition des postes de consommation d’énergie, mais également la détection de gisements d’économie d’énergies encore inexploités. L’objectif de l’audit réalisé est de définir un plan d’actions d’efficacité énergétique activable à court, moyen, et long terme, permettant au magasin de s’inscrire dans une stratégie de réduction de sa consommation énergétique. L’une des actions détectées, et déployables à court terme, est l’optimisation de l’éclairage de la zone commerciale et de l’atelier de production du site. Il s’agit concrètement du remplacement des équipements de production lumineuse énergivores par des équipements LED, garantissant une performance énergétique du système d’éclairage mais également une source de confort complémentaire pour les clients et collaborateurs du site. Cette action a été directement déployée par le magasin Decathlon Passy « Mountain Store ». Une autre brique essentielle dans la réalisation de la trajectoire énergétique de Decathlon Passy est le pilotage de l’énergie. En effet, centraliser et piloter l’ensemble des systèmes d’éclairage, de chauffage ou de VMC pour ne citer qu’eux, permet au magasin un accès en temps réel aux équipements et ainsi d’anticiper toutes dérives de ceux-ci. Cette action de pilotage des équipements a été rendue possible par l’installation d’une GTB, gestion technique du bâtiment.

Deux centrales photovoltaïques sur toiture

Dernier maillon de la trajectoire énergétique du site Decathlon « Mountain Store », la production d’énergie décarbonée au travers de l’exploitation de deux centrales photovoltaïques sur toiture, l’une en injection au réseau, l’autre en autoconsommation. Pendant les 20 ans d’exploitation, Helexia assurera également la gestion, l’entretien et la maintenance des deux centrales photovoltaïques installées afin d’en optimiser la production d’électricité sur le long terme. L’avantage de l’injection réseau pour Decathlon Passy Helexia a installé une toiture photovoltaïque en injection réseau sur le site de Decathlon Passy, d’une production annuelle de 120 MWh et d’une puissance installée de 100 kWc. Cette centrale permet ainsi au site Decathlon Passy de verdir le réseau énergétique français, en injectant une énergie décarbonée, produite localement. L’installation d’une centrale photovoltaïque peut également s’exprimer au travers de différents critères RSE comme l’équivalent en arbres plantés par an, avec ici 488 arbres, ou encore l’équivalence en Tonnes de CO2 évitées grâce à la centrale, ici 4,9 tonnes de CO2 chaque année.

Les bénéfices de l’autoconsommation pour réduire les dépenses énergétiques

La deuxième centrale en autoconsommation permet à Decathlon de consommer moins et mieux en utilisant une énergie produite localement. Grâce à une production annuelle de 236 MWh avec une crête de puissance totale de 200kWc et un taux d’autoconsommation de 93%, le magasin a ainsi pu réduire drastiquement sa facture énergétique et éviter le rejet de 21 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 2 100 arbres plantés et de la consommation d’énergie annuelle de 94 familles. En parallèle, ce projet permet à Decathlon de bénéficier d’une valorisation de l’actif immobilier, et à la fin du bail, par la rétrocession de la centrale, d’exploiter une unité de production d’énergie verte qui sera quasiment gratuite pour le magasin. Cela sans investissement initial.