Readynov, un appel Ã  projets pour stimuler l'innovation dans les EnR en Occitanie !

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a placé l’innovation comme priorité absolue dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour l’emploi et la croissance. Pour l’encourager, le Conseil Régional réuni le 15 décembre dernier a renouvelé son dispositif de financement Readynov entièrement dédié à l’innovation collaborative. Pour favoriser la collaboration entre acteurs de la recherche et les entreprises engagées dans un programme de recherche et de développement pour l’innovation, l’appel à projet « Readynov 2018 », permet de financer les dépenses internes et externes nécessaires pour le mener à bien dans une perspective de mise sur le marché de nouveaux produits, process ou services. Parmi les thématiques sélectionnées et en première ligne, on retrouve la transition énergétique et le développement des ENR face aux mutations industrielles.

Les chefs d’entreprise et les chercheurs de ce secteur d’activité sont appelés à participer à cet appel à projet qui se clôturera le 11 Avril 2018. Deux réunions se tiendront le lundi 22 janvier 2018 à l’Hôtel de Région de Toulouse de 10h à 17h et le jeudi 25 janvier 2018 à l’Hôtel de Région de Montpellier de 10h30 à 17h30 pour présenter cette initiative et répondre à toutes les interrogations. La matinée sera consacrée à la présentation des objectifs, critères d’éligibilité de l’appel à projet Readynov 2018. L’après-midi, des rendez vous avec des chargés d’affaires de l’Agence régionale de Développement Economique partenaire de la Région sont proposés pour aborder plus en détails les projets.

Plus d’infos…